Член общества финансовых аналитиков специально для "Телеграфа" пояснил, что оживит конфискацию российских активов в ЕС

Еврокомиссия наконец-то одобрила решение об использовании доходов от замороженных активов РФ на благо Украины. Планируется, что министры финансов стран — членов G7 ("Большая семерка") на встрече 24—25 мая поддержат это решение.

Надо понимать, что это только первый шаг на пути к полной конфискации активов.

Конфискация доходов Кремля – это нечто вроде разведки боем. Россиянам нечем крыть сегодня полную конфискацию 400—500 млрд долларов суверенных активов. Не говоря уже о многочисленных неофициальных фондах, созданных за счет средств, которые незаконно выводили из РФ с 2000 года – и сейчас используются для обхода санкций.

США и Канада уже изменили свое законодательство, оно разрешает полную конфискацию российских активов. Теперь очередь за ЕС.

Вместе с тем я призываю украинские власти не стоять в стороне от этих процессов, а хотя бы убрать с властного Олимпа чиновников, которые в прошлом помогали россиянам отмывать деньги через украинские банки в особо крупных размерах. Такой шаг мог бы значительно оживить процесс конфискации российских активов в ЕС, причем распространить этот процесс и на неофициальные фонды, что увеличило бы сумму конфискации как минимум вдвое.