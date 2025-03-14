"Кличко выбирал": украинская спортсменка похвасталась необычным букетом роз (фото)

Спортсменке подарили огромные розы

Знаменитая украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид поделилась необычным снимком в соцсетях. К слову, недавно спортсменка отдыхала на Бали, опубликовав оттуда несколько горячих снимков.

На этот раз дзюдоистка позировала в Киеве с огромным букетом роз, причем цветы были выше нее. Соответствующее фото Билодид опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мой рост 173 см, кто угадает сколько см цветы?" — спросила у подписчиков Дарья.

Дарья Билодид

Известная украинская боксерша Кира Макогоненко в комментариях под постом Билодид пошутила, что цветы ей выбирал мэр (Виталий Кличко — Ред.). Кроме того, пользователи засыпали Дарью комплиментами.

Напомним, Билодид неудачно выступила на Олимпийских играх в Париже, завершив свои выступления на главном турнире года уже после второго поединка. В первом бою украинки произошел скандал из-за подбора соперницы. 23-летняя Билодид иппоном победила 15-летнюю дзюдоистку за несколько секунд, что вызвало неоднозначную реакцию в сети.

После Игр Билодид активно путешествовала по миру и даже вляпалась в политический скандал. При этом спортсменка не забывала радовать свою многотысячную армию поклонников пикантными снимками.