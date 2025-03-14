Переход на летнее время: сколько денег можно сэкономить на коммуналке

Миф или реальность: экономия электроэнергии после перевода часов.

Каждый год в последнее воскресенье марта украинцы переводят часы на летнее время. Основная цель этого мероприятия – более эффективно использовать естественное освещение и, соответственно, снизить потребление электроэнергии.

Но насколько существенна эта экономия для среднестатистической украинской семьи, разбирался "Телеграф".

Как работает летнее время?

Перевод стрелок в час вперед позволяет дольше пользоваться дневным светом, что уменьшает потребность в искусственном освещении в вечерние часы. Это особенно важно для домохозяйств, использующих электроэнергию для освещения, бытовых приборов и кондиционирования.

Экономия электроэнергии в домохозяйствах

Согласно исследованиям, средняя экономия электроэнергии в странах, используемых в летнее время, составляет 0,5–2,5% за сезон. Рассмотрим, что это значит для украинских семей:

Среднестатистическая семья в Украине потребляет около 250 кВтч электроэнергии в месяц.

электроэнергии в месяц. Если экономия составляет даже 1%, это 2,5 кВтч в месяц или 7,5 кВтч за три месяца летнего времени.

Если взять среднюю стоимость электроэнергии 4,36 грн за кВтч , то семья экономит примерно 33 грн за сезон .

, то семья экономит примерно . Если семья использует больше электроприборов, экономия может достигать 50 грн за сезон.

Общегосударственная экономия

В масштабах страны, где около 15 миллионов домохозяйств, экономия электроэнергии может достигать 112,5 млн кВтч за три месяца. Это существенная цифра, которая помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Перевод часов на летнее время действительно способствует экономии электроэнергии, хотя сэкономленные суммы не значительны для одной семьи. Однако в масштабах страны это помогает снизить общее потребление электроэнергии и нагрузку на энергосистему.

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