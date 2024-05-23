Член товариства фінансових аналітиків спеціально для "Телеграфу" пояснив, що пожвавить конфіскацію російських активів у ЄС

Єврокомісія нарешті схвалила рішення щодо використання доходів від заморожених активів РФ на благо України. Планується, що міністри фінансів країн — членів G7 ("Велика сімка") на зустрічі 24—25 травня підтримають це рішення.

Треба розуміти, що це – тільки перший крок на шляху до повної конфіскації активів.

Конфіскація доходів Кремля – це щось на кшталт розвідки боєм. Росіянам нема чим крити сьогодні повну конфіскацію 400—500 млрд доларів суверенних активів. Не кажучи вже про численні неофіційні фонди, створені за рахунок коштів, які незаконно виводили з РФ з 2000 року – і зараз використовують для обходу санкцій.

США та Канада вже змінили своє законодавство, воно дозволяє повну конфіскацію російських активів. Тепер черга за ЄС.

Разом з тим я закликаю українську владу не стояти осторонь цих процесів, а хоча б прибрати з владного Олімпу чиновників, які в минулому допомагали росіянам відмивати гроші через українські банки в особливо великих розмірах. Такий крок міг значно б пожвавити процес конфіскації російських активів в ЄС, причому розповсюдити цей процес і на неофіційні фонди, що збільшило б суму конфіскації як мінімум вдвічі.