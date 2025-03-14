Зима вернулась? Какие области Украины засыплет снегом на выходных

Непогода продлится всего несколько дней

На выходных, 15 и 16 марта, в Украину придет похолодание. В эти дни в некоторых областях ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики отмечают, что мокрый снег в ближайшие дни затронет западную и центральную части Украины.

В субботу, 15 марта, в западных областях пройдут дожди, а в Ровенской области — снег с дождем. Только в части центральных и южных областях будет сухая погода.

При этом, температура воздуха в западной части Украины будет на уровне в среднем +5.. +7 градусов. В центральных областях ожидается до +13.. +16 градусов. На севере страны — до +8. А в восточных и южных областях будет до +20.

16 марта дождливая погода переместится в центральную и восточную области. В Киеве в эту ночь ожидается снег, а днем мокрый снег. На остальной территории Украины будет сухая погода.

Температура воздуха в центре будет от +7 до +9 градусов. В северных областях — до +8. В западных — +5.. +8 градусов. На юге — до +21 градуса. А в восточных областях ожидается до +18.

Обратите внимание: "Пережили аномальную зиму, но весна разочарует: народный синоптик дал прогноз на март, апрель и май".

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда испортится погода в Украине в марте. По его словам, будет наблюдаться повышенная активность циклонов и атмосферных фронтов. На фоне потепления по всей стране выпадут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.