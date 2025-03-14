Цены на права и новая запись: интересуемся у учащихся и автошкол, изменилось ли что-то в привычных схемах

Плохие новости: содействие за оплату возможно, хорошие: оно дорого и выгоднее сдать самому

В Украине заработала новая система е-записи на экзамены для будущих водителей. Это продолжение усилий МВД по обещанной "системной перезагрузке рабочих процессов" в сервисных центрах после огромного скандала с коррупцией, который стал следствием расследования Bihus.info. Прошло четыре месяца, и в том самом пресловутом СЦ №8041 по расследованию теперь экзаменаторы из других локаций, остались только двое "старожилов" (по данным "Телеграфа").

Пока же ученики автошкол записываются на экзамены и получают талоны, "Телеграф" решил поинтересоваться, дали ли результат антикоррупционные усилия Главного сервисного центра Украины. Или простыми словами — можно ли сейчас купить водительские права и сколько это стоит в 2025 году.

Что с содействием на экзаменах в 2025 году

"Телеграф" время от времени от имени потенциальных учеников звонит автошколам, инструкторам и "решалам", проверяя ситуацию на "рынке" и расценки. Наш свежий опрос показал, что на март 2025 года благоприятное отношение экзаменатора на практическом экзамене будет стоить ученику от 500 долларов (20 794 грн). Среди мест, где вроде бы можно договориться, упоминался столичный ТСЦ на Усенко, 8.

Схема не сильно менялась с 2024 года и выглядит следующим образом: теорию нужно сдавать самостоятельно, ведь классы оборудованы камерами; а вот практический экзамен происходит при определенном содействии и лояльности экзаменатора. Желающих находят с помощью финансово заинтересованных учителей автошкол.

Внутри авто куча камер, но и их можно обмануть

Так, в автомобиле есть камеры и видно, кто находится за рулем, видны ноги пассажира, сидящего на переднем сиденье (чтобы не нажимал на педали вместо ученика). Ученик должен сам сесть за руль и нажимать на педали, обладая хотя бы минимальными навыками вождения. Содействие состоит в отсутствии замечаний. Учащемуся просто не препятствуют и закрывают глаза на ошибки, за исключением допущения ДТП (тогда придется пересдавать). Во избежание любых рисков разрешается ехать хоть на первой передаче со скоростью 15 км/ч в течение всех 20 минут. Экзаменатор сидит на заднем сидении и не замечает, держит ли водитель полосу, ведь камера ее не фиксирует. Иногда экзаменаторы устраивают две попытки, чтобы не вызвать подозрений.

Следует отметить, что сдавать своими силами вполне возможно. "Телеграф" также пообщался с несколькими учениками, сдавшими самостоятельно. Теперь сдавать практику можно бесконечное количество раз с интервалом в 10 дней (если не сдали — приходите через 10 дней и пробуете снова). Главное – не паниковать в машине в сервисном центре.

Новая система записи: как работает, отзывы

Старую систему записи на практический экзамен критиковали за то, что люди не могли взять себе талон на практический экзамен и вынуждены были ночевать под ВЦ в очереди. Электронные талоны нужно было отслеживать круглосуточно из-за некорректной работы системы. Или же можно было купить талон у хакеров и "бегунков" (лиц возле СЦ, которые предлагают людям коррупционные услуги за деньги).

С момента расследования "бигусов" прошло четыре месяца, и сейчас в СЦ начала работать новая система. Первые 52 сервисных центра были к ней подключены в тестовом режиме 14 января, с 4 марта новая система была введена во всех сервисных центрах МВД. В то же время действуют записи, сделанные в старой системе.

В первые дни ее работы не обошлось без сбоев, и люди уже жалуются, что испытывают с ней проблемы. Наблюдается сбой с опцией выбора машины, на которой нужно сдавать экзамен: вместо талонов на авто автошколы выдает талоны на авто СЦ.

Скриншот по состоянию на 12 марта 2025 года

Также пользователи жалуются, что были технические неполадки с отменой талонов – система не давала новых попыток сдавать экзамен. Или иногда сайт просто зависает, а когда начинает работать — талончиков уже нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сервисные центры МВД не могли справиться с обслуживанием граждан. Сотрудники крупнейшего СЦ ездили на работу на авто, отсутствующих в декларациях из-за оформления либо родственников, либо просто посторонних людей. После этого скандала начальник Главного сервисного центра уволился, а вместе с ним еще 8 фигурантов расследования. Временно обязанности начальника подразделения исполняет Александр Малыш.