Признала свою вину и готова оплатить миллионы: что известно о деле скандальной эксдепутатки Кормышкиной

Одним из условий соглашения является донат на ВСУ

14 марта 2025 года состоялось первое судебное заседание по делу экснардепки Ирины Кормышкиной (в прошлом Аллахвкердиевой) и ее мужа Юрия Кормышкина. Во время слушания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подтвердил, что между сторонами было заключено соглашение о признании виновности.

Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine. Еще в феврале прокурор САП направил в суд обвинительный акт, предусматривавший два соглашения о признании вины. По его словам, сторона защиты еще на стадии досудебного расследования инициировала переговоры по такому соглашению.

Во время заседания прокурор озвучил, что в соглашении прописано искреннее раскаяние Кормышкиной, перечисление 20 миллионов гривен в государственный бюджет, донат на нужды ВСУ в размере 1 миллиона гривен в течение 5 месяцев, а также лишение права занимать государственные должности на два года. Также среди условий соглашения отмечены "разоблачение друг друга" и общественный интерес в виде экономии ресурсов суда и правоохранительных органов.

Юрий Кормышкин также признал свою вину. Отдельно он обратился в суд с просьбой разрешить ему выезд за границу для лечения. Он объяснил, что работает в аграрном бизнесе и подорвался на противотанковой мине, из-за чего получил перелом позвоночника. Будет ли ему предоставлено такое разрешение, зависит от решения прокурора.

Судья также обратила внимание на отсутствие поручителей, среди которых числятся Давид Арахамия и Виталий Ким. Защита настаивала на том, что их присутствие не является необходимым, однако суд с таким аргументом не согласился.

Заседание перенесли. В следующий раз будет рассматриваться аналогичное соглашение по Юрию Кормышкину. Окончательное решение по утверждению этих соглашений будет приниматься судом.

Напомним, что в октябре 2024 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении более чем на 20 миллионов гривен действующей на тот момент народной депутатке Ирины Кормышкиной. По данным следствия, в 2021-2022 годах она незаконно завладела активами, значительно превышавшими ее официальные доходы. В этот период она приобрела элитный дом под Одессой, хотя ее задекларированные доходы составили всего 2,7 миллиона гривен.

В ноябре 2022 года Высший антикоррупционный суд обязал Офис генерального прокурора начать расследование.

25 февраля 2025 года Верховная Рада официально проголосовала за прекращение ее полномочий в должности народного депутата.

Кроме того, ее имя не раз фигурировало в скандалах. В частности, вокруг роскошного образа жизни, а также сексистских высказываний со стороны бывших коллег по парламенту.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Бондаренко, секретарь Киевсовета, обратился к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой отстранить его от исполнения должностных обязанностей. Причиной он назвал досудебное расследование "по резонансному делу".