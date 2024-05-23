Виталий Кулик: Если Россия будет "двигать" границы на Балтике — остановит ее только одна вещь

Кремль прощупал реакцию Запада — без четкой позиции и без жесткой воли

На сайте российского правительства во вторник, 21 мая, появился проект, согласно которому РФ якобы размышляет над тем, чтобы в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Уже на следующий день это сообщение удалили с сайта без объяснения причин. Но шума оно успело наделать.

Что это было и к чему может привести? Об этом "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001—2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова — Приднестровье) Виталий Кулик.

По словам политического аналитика, это была отлично подготовленная провокация в исполнении РФ.

"Совершенно в чекистском стиле — грязновато, брутальненько. Прощупать, посмотреть на реакцию. Сможет ли что-то вменяемое заявить или сделать в ответ та или другая сторона?

На мой взгляд, некого четкого ответа от Запада (ЕС, НАТО) не последовало. По крайней мере, в видимом пространстве. Вероятно, Москва восприняла это как слабость. То, что начались некие консультации, переговоры, вырабатывание повестки — как реагировать на подобные гипотетические действия РФ, показало серьезность угрозы. Подтолкнуло западные страны к обмену мнениями по этому поводу. Они попытаются выработать некий алгоритм действий. Вопрос в том — достаточен ли он будет для отражения реальной агрессии", — отмечает эксперт.

Возможная подвижка границ — это вопрос нейтральных вод, поясняет он. Не непосредственная агрессия против стран НАТО, но создание условий влияния на их безопасность.

"Трактовать эту российскую инициативу как агрессию или подготовку к ней, что требует вооруженного ответа, на Западе, судя по имеющимся на данный момент заявлениям, не рискнули. Не было жестких заявлений в стиле "мы не допустим, введем военный флот, начнем военные учения".

В то же время некоторые российские эксперты оправдывали такие игры с границей тем, что ЕС и НАТО якобы сами предприняли действия, направленные на установление контроля над Балтийским морем и выходом из него в океан. Мол, они проводят там военные учения, военные приготовления. Швеция и Финляндия вошли в НАТО. И эта милитаризация региона — угроза для РФ, для ее интересов. Получите ответ! Но, как видим, потом Москва решила отыграть назад", — констатирует Виталий Кулик.

Впрочем, пока так и не ясно — снялась ли эта тема с повестки дня вообще либо ее решили не педалировать в преддверии неких переговоров или в контексте гипотетических пожеланий со стороны Китая, считает эксперт.

"Ведь всё происходит на фоне подготовки мирной конференции в Швейцарии, намеченной на середину июня. На фоне интенсификации переговоров с разными сторонами, на разных площадках — по безопасности Украины и глобальной безопасности. Так что пока сложно сказать — что это было. Прощупали, увидели реакцию Запада. Реакцию неоднозначную, без четкой позиции, без жесткой воли, без неких мгновенных военных приготовлений.

Так что Россия вполне может вернуться к идее пересмотра морских границ с Финляндией и Литвой в ближайшей перспективе, — предполагает Виталий Кулик. — И установить в Балтийском море свои патрули, регулярные кордоны, объявив определенную часть своими территориальными водами, "внутренним озером" РФ. Как страна-агрессор уже сделала с украинской частью Азовского и Черного морей".

Никаких "стопов" у России здесь нет, уверен эксперт. Остановить ее может лишь более жесткая позиция Запада, готовность оказать силовое сопротивление, вступить в прямое столкновение. Как минимум, демонстрация готовности защищаться.

"При этом речь же не о территориях, а об исключительных экономических зонах, влиянии, нейтральных, территориальных водах и так далее. РФ не делала формализированных заявлений о территориальных претензиях. Это такая гибридная штука. Когда все понимают о чём, но если следовать "букве", то как бы не совсем агрессия. А если откровенно и честно — именно агрессия", — акцентирует Виталий Кулик.

Он подчеркивает, что Запад пока не решился убрать эту гибридность некими ответными жесткими действиями. Ну а Россия будет этим пользоваться — и дальше искать новые точки хрупкости, предупреждает эксперт.