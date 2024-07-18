Военный аналитик, сопредседатель Общественной инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев о вероятном наступлении РФ с севера и присоединении Беларуси к войне в Украине

На днях глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью NV заявил, что в ближайшие месяцы Россия попытается атаковать территорию Украины с севера.

По словам Буданова, атака россиян с севера уже идут, и есть тенденция к обострению, поэтому проблему игнорировать нельзя. При этом Буданов не уточнил, будет ли это Сумское или Черниговское направления, отметив, что это может спровоцировать панику.

Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал заявление главы ГУР о том, что в ближайшие месяцы Россия попытается атаковать территорию Украины с севера.

"Я позвонил после этого заявления генералу Буданову. И он сказал, что чуть-чуть не так его поняли", — сказал он.

В свою очередь в СНБО также прокомментировали недавнее заявление руководителя Главного управления разведки Украины относительно угрозы наступления с севера.

"Многие люди почему-то путают Север, о котором говорит Буданов, и Беларусь. Это разные вещи. Угрозы наступления с Беларуси нет", — написал представитель СНБО в своем Телеграмм-канале.

Примечательно, что военно-политическое руководство Беларуси регулярно заявляет о возможности эскалации на границе. Однако эти заявления, которые, кстати, согласованы с российской стороной, больше рассчитаны для того, чтобы Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось передислоцировать часть сил к белорусской границе с Донецкого направления. На это, по крайней мере, очень рассчитывает Российская Федерация.

Все эти заявления белорусского руководства направлены и в Украину, и в сторону стран Запада, особенно НАТО. В пользу первого говорит, что Россия заинтересована в эскалации напряжения на украинско-белорусской границе. Для его прикрытия потребуется значительное количество оперативных резервов Вооруженных Сил Украины. На это и рассчитывают российские оккупанты, пытаясь ослабить Донецкое направление фронта, где ныне РФ пытается вести наступление.

Заявления белорусского диктатора Лукашенко также рассчитаны на устрашение западных стран, размышляющих над решением отправить в Украину своих военных.

Не случайно в свое время украинская сторона и, соответственно, наши западные партнеры, в частности, Франция, поднимали вопрос о возможности размещения иностранного контингента именно на белорусском направлении для прикрытия украинско-белорусской границы и с целью освобождения оперативных резервов ВСУ, которые могут быть передислоцированы на самые опасные направления.

Судя по всему, Российская Федерация и ее спецслужбы принимают превентивные меры с целью недопущения подобного сценария развития. А именно возможности присутствия западных специалистов или военнослужащих отдельных стран НАТО непосредственно для прикрытия украинско-белорусской границы.

Последние заявления Лукашенко свидетельствуют о том, что Белорусь Российская Федерация использует как элемент своей военно-политической доктрины по повышению ставок в противостоянии с Украиной и блоком НАТО. Вот это самый опасный сценарий. Поэтому следует говорить о том, что подобными заявлениями, в первую очередь, Российская Федерация идет на повышение так называемых ставок. Причем все эти "угрозы" Лукашенко совпадают по времени с резкой активизацией российского наступления на линии фронта в Украине и, соответственно, интенсификацией ракетных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.

Стоит отметить, что по данным украинской разведки на территории Беларуси не зафиксировано достаточное количество российских войск, которое можно было бы квалифицировать как контингент вторжения.

То есть передислокации личного состава и бронетехники, развертывания полевых лагерей, полевых госпиталей, полевых складов, свидетельствующих о подготовке к вооруженному вторжению со стороны Беларуси, всего этого нет. Ситуация остается под контролем украинской стороны.

Таким образом, говорить о том, что российские оккупанты сформировали ударную группировку, которая имеет целью повторить сценарий февраля 2022 года, никаких оснований нет.

Армия Беларуси не будет участвовать в непосредственном вооруженном столкновении с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Во-первых, это запрещено Конституцией Белоруссии. Есть, конечно, понимание того, что белорусский диктатор Лукашенко и конституция понятия несовместимы. Однако Лукашенко прекрасно понимает: если Беларусь станет участником войны России против Украины, то соответственно станет страной-агрессором. Со всеми вытекающими как для Беларуси, так и для самого Лукашенко последствиями.

Относительно "общих антитеррористических учений" ВС РБ и КНР, которые продлятся до 19 июля. Разведка Украины внимательно отслеживает ситуацию вокруг этих учений стран на территории РБ – пока дополнительных угроз и провокаций нет.

"Впрочем, российская дезинформация традиционно может попытаться использовать любые поводы для усиления своих позиций. Силы безопасности и обороны Украины безусловно внимательно следят за ситуацией на этом направлении и контролируют ее", — заявил представитель ГУР МОУ.