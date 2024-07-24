Философ и писатель Владимир Ермоленко отметил негативную тенденцию в Украине

Есть ощущение, что война тянет общество в сторону некой "внутренней-россии". Что необходимость жить в постоянном напряжении вымывает те черты украинского общества, которые характерны для него — черты горизонтальной солидарности.

Я бы очень хотел, чтобы мы осознавали эту угрозу тоже, и чтобы внутренне этому противились и не давали этому монстру прорасти сквозь себя.

"Внутренняя-россия" — это:

отношение к людям как к объектам, вещам, "быдлу" и тд

отношение к людям только как к средствам – и никогда как к цели (Кантовая формула актуальна)

презрение к другим

воздействие на других через насилие (физическое или психологическое), а не через убеждение

толкование власти как ресурса для удовлетворения собственных потребностей, а не как ответственности для общего блага

нарушение границ — политических, психологических, акустических, любых других

непонимание, где заканчивается личное и начинается общее — и наоборот

хамство, унижение

неуважение к человеческому достоинству — как права не быть униженным

толкование прав как идущего от полезности и власти ("он / она имеет право, потому что…"), а не как базовой точки общественных отношений, с которой все начинается

Возможно, это то, во что Россия хочет превратить эту войну. Ведь это ее естественный климат. Мы не должны дать ей этого сделать.

Потому что идет не только оккупация территорий. Россия всегда работала через оккупацию душ и мозгов.

Очень важно, чтобы не давали себе скатываться в это. Не знаю, как вы, а я сейчас остро ощущаю эту опасность.

Источник: пост Ермоленко в Facebook