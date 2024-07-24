Філософ та письменник Володимир Єрмоленко відзначив негативну тенденцію в Україні

Є відчуття, що війна тягне суспільство в бік якоїсь "внутрішньої-росії". Що необхідність жити у постійній напрузі вимиває ті риси українського суспільства, які характерні для нього — риси горизонтальної солідарності

Я би дуже хотів, щоб ми усвідомлювали цю загрозу теж, і щоб внутрішньо цьому опиралися і не давали цьому монстру прорости крізь себе

"Внутрішня-росія" — це:

ставлення до людей як до обʼєктів, речей, "бидла" і тд

ставлення до людей тільки як до засобів — і ніколи як до цілі (Кантова формула актуальна)

презирство до інших

дія на інших через насильство (фізичне чи психологічне), а не через переконання

тлумачення влади як ресурсу для задоволення власних потреб, а не як до відповідальності для спільного блага

порушення кордонів — політичних, психологічних, акустичних, будь-яких інших

нерозуміння, де закінчується приватне і починається спільне — і навпаки

хамство, приниження

неповага до людської гідності — як права не бути приниженим

тлумачення прав як того, що йде від корисності і влади ("він / вона має право, бо…"), а не як базової точки суспільних відносин, з якої все починається

Можливо, це те, в що нас Росія хоче перетворити цією війною. Бо ж це її природний клімат. Ми маємо не дати їй цього зробити.

Бо йде не лише окупація територій. Росія завжди працювала через окупацію душ і мізків.

Дуже важливо, щоб не давали собі скочуватися в це. Не знаю, як ви, а я зараз гостро відчуваю цю небезпеку

Джерело: пост Єрмоленка у Facebook