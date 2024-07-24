Росія не лише захоплює території. Йде окупація душ та мізків - Володимир Єрмоленко
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Філософ та письменник Володимир Єрмоленко відзначив негативну тенденцію в Україні
Є відчуття, що війна тягне суспільство в бік якоїсь "внутрішньої-росії". Що необхідність жити у постійній напрузі вимиває ті риси українського суспільства, які характерні для нього — риси горизонтальної солідарності
Я би дуже хотів, щоб ми усвідомлювали цю загрозу теж, і щоб внутрішньо цьому опиралися і не давали цьому монстру прорости крізь себе
"Внутрішня-росія" — це:
- ставлення до людей як до обʼєктів, речей, "бидла" і тд
- ставлення до людей тільки як до засобів — і ніколи як до цілі (Кантова формула актуальна)
- презирство до інших
- дія на інших через насильство (фізичне чи психологічне), а не через переконання
- тлумачення влади як ресурсу для задоволення власних потреб, а не як до відповідальності для спільного блага
- порушення кордонів — політичних, психологічних, акустичних, будь-яких інших
- нерозуміння, де закінчується приватне і починається спільне — і навпаки
- хамство, приниження
- неповага до людської гідності — як права не бути приниженим
- тлумачення прав як того, що йде від корисності і влади ("він / вона має право, бо…"), а не як базової точки суспільних відносин, з якої все починається
Можливо, це те, в що нас Росія хоче перетворити цією війною. Бо ж це її природний клімат. Ми маємо не дати їй цього зробити.
Бо йде не лише окупація територій. Росія завжди працювала через окупацію душ і мізків.
Дуже важливо, щоб не давали собі скочуватися в це. Не знаю, як ви, а я зараз гостро відчуваю цю небезпеку
Джерело: пост Єрмоленка у Facebook
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