Журналистка BBC News Украина Оксана Тороп о том, что жить в Украине с детьми стало сложнее не только из-за обстрелов, но и из-за еще большего обострения старых проблем в системе государственных услуг

Когда я слышу от власти очередные призывы к беженцам возвращаться, то думаю о детях. По понятным причинам, я тот беженец, который их вернул домой. Еще до того, как это стало популярной темой на Банковой.

ПВО сильнее, стало безопаснее. Запад помогает, скоро победа.

Но знаете, о чем не говорят? Это только то, что с ходу задело именно нас. Обязательный медосмотр в школу пройти в государственной клинике невозможно – нет врачей. (А справки мы не покупаем принципиально, хотя ясно, что эта опция всегда была и есть). Педиатр нам хмуро объясняет: "Кто-то уволился из-за маленьких зп, кто-то уехал из страны". Оно и раньше была эта проблема, а теперь она обострилась в разы. И честно нам говорит: "Вам лучше пойти в частную".

Часть садиков в Киеве стоят законсервированные из-за отсутствия укрытий. (Это на третий год полномасштабки и подозреваю, это проблема не только Киева). А работающие не справляются с перераспределением детей, потому что опять же не хватает воспитателей. Они тоже стремительно увольняются. Я уже не говорю о логопедах и детских психологах. Их нет.

Это важные услуги, с доступом к которым сегодня огромные проблемы. Выход один – частные больницы, частные садики и школы. А это все тянет капец какие немалые деньги. И хорошо, если ты работаешь и зарабатываешь. Но могут ли все семьи себе это позволить? Когда у трети населения хватает денег только на еду.

Цены на товары и услуги постоянно растут, потому что сложная логистика, закладывают стоимость работы генераторов, а теперь еще и увеличение акцизов на горючее.

И да, я молчу об отключениях света. Об этом вы и сами знаете. В июле я каждый день выбрасывала из холодильника испорченные продукты — деньги на ветер.

Я к чему — жить здесь с детьми стало сложнее не только из-за обстрелов, испорченных уроков в школе, прерванного сна и тд, но и из-за еще большего обострения старых проблем в системе государственных услуг. И об этом тоже нужно честно говорить. Так как создается впечатление, что о возвращении беженцев, а именно женщин с детьми, говорят люди, которые нифига не понимают, что же такое иметь этих детей. Надо не просто призывать вернуться, а создать для этого элементарные условия.

Источник: Facebook Оксаны Тороп