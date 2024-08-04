Политтехнолог рассказал, что он думает о российской оппозиции и почему ей не стоит доверять

"Хороший русский" Яшин призвал к мирным переговорам и остановке военных действий по линии фронта. "Переговоры лучше, чем война. Ситуация на фронте зашла в тупик и не имеет военного решения ни для одной из сторон. Главное, о чем сейчас нужно говорить — это о прекращении кровопролития".

Фактически, уже знакомый нам тезис масштабных кремлевских ИПСО в медиа и соцсетях "мир любой ценой".

Интересно: Яшин в течение 2-х лет отсидки якобы не имел доступа к медиа и соцсетям, не мог быть в курсе информационных трендов — но его слова немедленно после увольнения один в один совпадают с публичными заявлениями всех "хороших русских" за это время. И снова очевидное свидетельство, что весь этот проект с "хорошими русскими" — беглецами, эмигрантами, "жертвами режима" — режиссируется из одного центра, ясно из которого.

Поэтому еще раз, еще раз призываю все наши медиа и блогеров: если вы хоть на щепотку патриоты — откажитесь наконец от практики приглашения "хороших русских" и форматирования под них всего наполнения эфира! Не поддерживайте информационно-идеологические спецоперации врага по деморализации украинцев и отбеливание россиян — хоть "простых русских", хоть "хороших русских"!

Прошу максимального распространения — это действительно важно для нацбезопасности и для нашей обороны, для наших позиций на переговорах (которые, конечно, непременно будут) и для послевоенных перспектив нового нападения России.

Источник: сообщение Голобуцкого в Telegram