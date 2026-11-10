Кому в Украине нужно менять водительские права: обязательные случаи

Старый образец документа сам по себе не обязывает водителя получать новое удостоверение

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В Украине водительское удостоверение необходимо заменить, если изменились персональные данные владельца или документ стал непригодным для использования. Потерянные и украденные права нужно восстановить.

В каких случаях водителю нужен новый документ и когда обмен остается добровольным, рассказывает "Телеграф". Основания для замены зависят от состояния удостоверения, актуальности сведений в нем и срока его действия.

Изменение данных, повреждение и потеря прав

Замена обязательна при изменении персональных данных, указанных в удостоверении: фамилии, имени или отчества. Например, после смены фамилии при заключении брака необходимо обновить и водительские права. Само вступление в брак без изменения данных такой обязанности не создает.

Другое основание – повреждение документа. Если надписи, фотография или другие элементы больше не позволяют прочитать сведения либо идентифицировать владельца, удостоверение подлежит обмену. Небольшие следы использования и повреждение, из-за которого документ невозможно нормально использовать, – разные ситуации.

При потере или краже удостоверение восстанавливают: вместо утраченного водитель получает новый документ. Для обмена или восстановления можно обратиться в сервисный центр МВД. Порядок оформления зависит от причины обращения.

Если повреждение мешает прочитать сведения или установить владельца, документ подлежит обмену Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Когда меняют первое удостоверение

Первое водительское удостоверение в Украине выдают на два года. После окончания этого срока его обменивают на постоянное. Порядок такого обмена зависит от нарушений, совершенных водителем за время действия первого документа.

Если за этот период человек совершил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, обмен проводят без экзаменов. При трех и более таких нарушениях для получения нового удостоверения нужно сдать теоретический и практический экзамены.

Для первого удостоверения с истекшим сроком предусмотрено специальное правило на период военного положения: с ним допускается управление транспортом. Поэтому окончание двухлетнего срока в этот период само по себе не означает, что водитель обязан немедленно прекратить поездки и обменять документ.

Водительское удостоверение: когда нужно менять и как это сделать/ Инфографика "Телеграфа"

Нужно ли менять старые права и документ при открытии категории

Действующее удостоверение старого образца не нужно менять только из-за его внешнего вида. Появление нового формата документа не создает общей обязанности для всех водителей обращаться за заменой. Обмен остается добровольным, если права действительны, сведения актуальны, а сам документ пригоден для использования.

Для удостоверений с ограниченным сроком действия окончание этого срока является основанием для обмена с учетом действующих специальных правил. Ориентироваться нужно на срок конкретного документа, а не только на год его выдачи или материал, из которого он изготовлен.

Новое удостоверение также оформляют при открытии дополнительной категории: в нем должны быть отражены полученные права на управление соответствующим транспортом. Это касается водителей, которые расширяют перечень разрешенных категорий, и не требует замены документов у остальных владельцев.

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