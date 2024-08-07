Ситуация в Курской области полна загадок, но что будет дальше — очевидно - Алексей Копытько
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Бывший советник министра обороны Алексей Копытько рассказал о ситуации в Курской области
В первой половине дня организмы за поребриком радовались очередному обстрелу Харькова. А к вечеру эфир забит воплями "а нас-то за чьто?".
И как же такое возможно? И где же героические тик-токеры из "Ахмата"? И почему Алаудинов говорит, что ситуация нормальная, а с земли сигналят, что "Ахмат" стремительно "рассредотачивается" в Курск, бросив срочников одних?
Очень грустный курский губернатор докладывает о принятых мерах (в которые после Белгорода никто из россиян не верит) и заканчивает тираду просьбой не поддаваться панике. А с чего вдруг паника, если отовсюду докладывают о "нейтрализации" активности ДРГ в приграничной зоне?
В общем, сплошные загадки.
Что будет дальше – очевидно. Российская авиация и артиллерия в качестве профилактической меры сотрут несколько российских населённых пунктов. Россияне уже знают, кого благодарить за всё происходящее.
Источник: Пост Копытько в Facebook.
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