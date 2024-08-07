Бывший советник министра обороны Алексей Копытько рассказал о ситуации в Курской области

В первой половине дня организмы за поребриком радовались очередному обстрелу Харькова. А к вечеру эфир забит воплями "а нас-то за чьто?".

И как же такое возможно? И где же героические тик-токеры из "Ахмата"? И почему Алаудинов говорит, что ситуация нормальная, а с земли сигналят, что "Ахмат" стремительно "рассредотачивается" в Курск, бросив срочников одних?

Очень грустный курский губернатор докладывает о принятых мерах (в которые после Белгорода никто из россиян не верит) и заканчивает тираду просьбой не поддаваться панике. А с чего вдруг паника, если отовсюду докладывают о "нейтрализации" активности ДРГ в приграничной зоне?

В общем, сплошные загадки.

Что будет дальше – очевидно. Российская авиация и артиллерия в качестве профилактической меры сотрут несколько российских населённых пунктов. Россияне уже знают, кого благодарить за всё происходящее.

Источник: Пост Копытько в Facebook.