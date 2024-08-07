Колишній радник міністра оборони Олексій Копитько розповів про ситуацію у Курській області

У першій половині дня організми за поребриком раділи черговому обстрілу Харкова. А надвечір ефір забитий криками "а нас-то за чьто?".

І як таке можливо? І де ж героїчні тіктокери з "Ахмата"? І чому Алаудінов каже, що ситуація нормальна, а з землі сигналять, що "Ахмат" стрімко "розосереджується" до Курська, кинувши строковиків одних?

Дуже сумний курский губернатор повідомляє про вжиті заходи (в які після Бєлгорода ніхто з росіян не вірить) і закінчує тираду проханням не піддаватися паніці. А з чого раптом паніка, якщо звідусіль повідомляють про "нейтралізацію" активності ДРГ у прикордонній зоні?

Загалом суцільні загадки.

Що буде далі – очевидно. Російська авіація та артилерія як профілактичний захід зітруть кілька російських населених пунктів. Росіяни вже знають, кому дякувати за все, що відбувається.

Джерело: Пост Копитько у Facebook.