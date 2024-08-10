Экснардеп Борислав Береза о ситуации в Курские области и на фронте в Донецкой области

Извините, что немного внесу диссонанс в вашу тотальную эйфорию по поводу удачной операции на Курщине. Но нужно обращать внимание не только на позитивные новости.

Ежедневно общаюсь со своими собратьями и друзьями, которые сегодня возле Часика, Торецка, Покровска. В том направлении сейчас сложная и тяжелая ситуация. И оккупанты там давят, потому что хотят перерезать трассу и взять Покровск до конца месяца. Они готовы его стереть с лица земли, как это было в Бахмуте или сейчас происходит в Часе.

И эта сволочь, с культом смерти, не считается с жертвами в своем личном составе. Фактически оккупанты используют тактику уничтожения городов и заброса противника трупами своих солдат. В этой стратегии у РФ за 100 лет ничего не изменилось.

Важно сейчас помогать нашим воинам всем, что им нужно – от fpv-дронов до РЭБов. Помните, что важно не только переносить войну на территорию врага, но и не терять свою.

И не создавайте себе иллюзий. Розовые очки всегда разбиваются стеклом внутрь. И это очень больно. Хотя понимаю, что некоторые и дальше готовятся к "шашлыкам 2.0", чтобы "не смотреть вверх".

Но я и сомнений не имею, что приложив максимум усилий, мы одержим победу! У нас нет иного выбора.

Источник: пост Березы в Facebook