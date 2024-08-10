Екснардеп Борислав Береза про ситуацію в Курські області та на фронті в Донеччині

Вибачте, що трохи внесу дисонанс у вашу тотальну ейфорію з приводу вдалої операції на Курщині. Але треба звертати увагу не лише на позитивні новини.

Щоденно спілкуюся зі своїми побратимами та друзями, що сьогодні біля Часіка, Торецька, Покровська. На тому напрямку зараз складна та важка ситуація. І окупанти там тиснуть, тому що хочуть перерізати трасу та взяти Покровськ до кінця місяця. Вони готові його стерти з обличчя землі, як це було в Бахмуті чи зараз відбувається у Часіку.

І ця наволоч, з культом смерті, не рахується з жертвами у своєму особовому складі. Фактично окупанти використовують тактику знищення міст та закидання противника трупами своїх солдатів. В цій стратегії у РФ за 100 років нічого не змінилося.

Важливо зараз допомагати нашим воїнам всім, що їм потрібно — від fpv-дронів до РЕБів. Пам'ятайте, що важливо не лише переносити війну на територію ворога, а й не втрачати свою.

І не створюйте собі ілюзій. Рожеві окуляри завжди розбиваються склом всередину. І це дуже боляче. Хоча розумію, що дехто і далі готується до "шашликів 2.0", щоб "не дивитися вгору".

Але я і сумніву не маю, що приклавши максимум зусиль, ми здобудемо перемогу! У нас немає іншого вибору.

Джерело: пост Берези у Facebook.