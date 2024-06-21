"Эскалация напряжения": эксперт — о новых фронтах Путина и настоящей цели его вояжа в Азию

Дмитрий Снегирев указал "Телеграфу" на несколько интересных нюансов последнего визита главы Кремля в КНДР и Вьетнам

Визит российского диктатора Путина на этой неделе в Корейскую Народно-Демократическую Республику и Вьетнам в противовес проукраинскому Саммиту мира в Швейцарии не только не прекращает сопровождаться информационными поводами, но и порождает определенную конспирологию.

Среди главных интриг, которые зазвучали в публичной плоскости, даст ли Путину северокорейский тиран Ким Чен Ын кроме оружия еще и свою армию для войны против Украины.

О том, появятся ли тысячи северокорейских спецназовцев на (в) украинской земле, а также некоторые другие скрытые мотивы путинского вояжа в КНДР "Телеграф" спросил у Дмитрия Снегирева, военного аналитика, сопредседателя Общественной инициативы "Правое Дело".

— Все же, есть ли угроза использования армии КНДР в войне России против Украины?

— Нет такой угрозы. Давайте говорить о том, что подписанный Путиным и Ким Чен Ыном документ предусматривает военно-техническую помощь при непосредственной интервенции, то есть нападения на страну (РФ или КНДР).

В нашем случае Россия является оккупантом, а не Украина атакует российскую территорию. Юридических оснований для направления военной группировки или контингента из КНДР нет ни одного. С пониманием относимся к тому, что Россия и Северная Корея не соблюдают общепринятые нормы международного права (это юридическая плоскость). Но — все же.

С другой стороны, перед последним визитом российский диктатор вышел с публичным заявлением о том, что в настоящее время в Украине сосредоточено до 700 тысяч личного состава российских оккупантов. Для сравнения: до начала широкомасштабного вторжения россиян в Украину в 2022-м у них была группировка в 140-150 тыс.

Неделю назад была информация, что у Российской Федерации есть возможность пополнения личного состава от 40-50 тысяч. Если за март месяц этого года, по оценкам разведки Великобритании, эта цифра составляла 30 тыс., то соответственно после этого произошло увеличение скрытой мобилизации. Другими словами — пополнение личного состава 40-50 тыс., чем и обусловлено увеличение российских войск с 615 тысяч до 700 тыс. То есть сейчас у РФ потребности в северокорейской армии нет. По большому счету сейчас есть эти 700 тыс., чтобы воевать.

— Когда закончатся российские солдаты и РФ окажется в кадровом военном кризисе?

— Общий мобилизационный резерв российской армии — 12 миллионов человек призывного возраста. Но здесь есть один важный нюанс: проведение общей мобилизации в России возможно при условии ведения боевых действий на ее территории.

Можем предполагать, чтобы сделать невозможным социальные потрясения в РФ, Путин через какое-то время пойдет на привлечение военных из КНДР. Но здесь стоит вопрос, что в этом случае данную опцию решает не Путин и не Ким Чен Ын. Здесь будет ключевая позиция китайских товарищей. А товарищ Си Цзиньпин будет категорически против непосредственного участия военных подразделений КНДР в войне в Украине.

— За счет чего Путин сейчас пополняет группировку вторжения в Украину?

— У России сегодня есть несколько источников пополнения личного состава. Во-первых, речь идет о "спецконтингенте К", согласно указу Путина о подписании прямых договоров мест лишения свободы с министерством обороны РФ, чтобы пополнять вооруженные силы личным составом из числа заключенных россиян.

Во-вторых, иной инструмент пополнения рядов российской армии – это общий характер мобилизации на оккупированных территориях Украины. При этом призывной возраст, который был ранее (от 18 до 60 лет), оккупанты увеличили до 65 лет, и это показательно (что кадровый кризис у оккупантов уже начинается, — Авт.).

В-третьих, другой ресурс – так называемые трудовые мигранты. По данным фсб России, по состоянию еще на 2023 год, на территории России насчитывалось примерно 12 млн мигрантов.

Таким образом, суммы потребности подобного характера привлечения личного состава из КНДР (именно северокорейского военного контингента) не имеет никакого. Очевидно, что такие вбросы являются информационно-психологической спецоперацией (ИПСО).

По аналогии можем с вами также опровергнуть информацию и о так называемых "5 млн снарядов из КНДР", "передаче баллистических ракет" и т.д. То есть это все имеет целью усыпить внимание международного сообщества относительно настоящей цели визита Путина в КНДР.

– Что именно вы имеете в виду? Почему кремлевский руководитель летал на восток?

— Речь не о том, что Путин приехал что-то просить, он прибыл отдавать. Возможно, речь идет о ядерных технологиях и соответственно технологии производства баллистических ракет. То есть, чтобы передавать Северной Корее российские ракетные технологии.

Основная цель визита Путина – эскалация напряжения в этой точке земного шара. Речь идет о том, что РФ стала на путь создания зон напряжения в разных зонах планеты. Соответственно для нее интересен Корейский полуостров, Тайвань, где РФ косвенно заинтересована в обостренной ситуации.

Также среди таких горячих точек – Красное море, Ближний Восток, и есть интерес Москвы к берегам Кубы.

Как сообщалось, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя визит Путина в КНДР заявлял, что российский диктатор и глава КНДР Ким Чен Ин демонстративно подписали договор о военном партнерстве между двумя террористическими режимами – российским и северокорейским, что полностью обесценивает все и ООН как таковую.

Также "Телеграф" писал, что во время визита в КНДР Путин получил несколько подарков от Ким Чен Ына. Среди прочего была пара собак породы Пхунсан, которая практически неизвестна за пределами страны.