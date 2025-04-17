Прижимают Тегеран санкциями? США ввели ограничения против китайских импортеров иранской нефти

Введение новых санкций произошло на фоне того, что Белый дом и Иран возобновили переговоры о возможном заключении нового варианта "ядерного соглашения"

Соединенные Штаты 16 апреля ввели новые санкции, направленные на импортеров иранской нефти в Китае. Таким образом, Вашингтон накануне переговоров с Ираном, посвященных новому "ядерному соглашению" пытается усилить давление на Тегеран, чтобы заставить его согласиться на американские условия.

Об этом пишет информационное агентство Reuters. Отмечается, что под санкции попали так называемые "teapot" – малые независимые нефтеперерабатывающие заводы в Китае, а также ряд компаний, связанных с транспортировкой нефти из Ирана в Китай.

Интересно, что это второй случай, когда администрация Трампа бьет санкциями по малым китайским НПЗ. До этого Вашингтон "брал под прицел" исключительно крупные предприятия, принадлежащие правительству Китая и вынужденные воздерживаться от приобретения нефти из Ирана из-за риска нарушения санкций – сделав своими поставщиками именно малые нефтезаводы, которые могут покупать нефть у любого продавца. Также санкции ввели против нескольких компаний и танкеров, причастных к операциям иранского "теневого флота".

Введение новых санкций произошло на фоне того, что Белый дом и Иран возобновили переговоры о возможном заключении нового варианта "ядерного соглашения". Предыдущие переговоры США и Ирана в Омане дали возможность определить рамки разговора, следующий раунд переговоров планируется в эти выходные в Риме.

Спикер посольства Китая в США Лю Пэнью заявил, что США должны прекратить любое "безосновательное преследование" китайских компаний. Он также озвучил прямую угрозу Соединенным Штатам, заявив, что Пекин предпримет "все необходимые меры" для защиты своих так называемых "законных прав и интересов".

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп по возвращении в Белый дом обратился к Ирану с предложением заключить новое ядерное соглашение и пригрозил последствиями, если тот откажется. Иран в конце концов на соглашение не пошел, назвав требования Вашингтона "неприемлемыми". При этом в США пригрозили военными действиями, если Иран откажется подписывать соглашение и не прекратит обогащать уран. "Телеграф" также писал, готов ли Трамп начать войну против Ирана.

Между тем торговая война, которая началась после прихода Дональда Трампа к власти США, заставила Китай задуматься об отказе от американской нефти. Вместо нее Пекин увеличивает объемы поставок из Канады. Кроме того, Китай обязал национальные авиакомпании временно прекратить получение новых самолетов Boeing, а также остановить закупку авиационного оборудования и комплектующих в США. Такое решение было реакцией Пекина на введение Соединенными Штатами повышенных пошлин в размере 145% на китайские товары по инициативе администрации Дональда Трампа.