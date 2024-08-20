Следуют примеру Украины? В одной из стран ЕС решили тоже взяться за русскую церковь

Чешские парламентарии обратились к правительству

Комитет Сената Чехии по безопасности призвал правительство поручить спецслужбам провести расследование относительно угрозы злоупотребления православными церквями в Чехии для операций российского влияния. Кроме того, министру культуры Мартину Баксу хотят поручить провести проверку, действуют ли Русская православная церковь в Чехии и Православная церковь Чешских земель в соответствии с законом и условиями регистрации.

Об этом сообщает ČTK. В случае выявления нарушений чешский министр должен предложить аннулировать их регистрацию.

Как отметил глава профильного комитета Сената Чехии Павел Фишер, Российская православная церковь в Чехии является ответвлением РПЦ Московского патриархата, возглавляемой патриархом Кириллом. Против него чешское правительство ввело санкции из-за оправдания агрессии России.

В комитете считают, что действующая в стране и независимая от РПЦ православная церковь Чешских земель и Словакии попала под влияние "лиц, связанных с российскими силовыми структурами". Фишер отметил, что обстоятельства, при которых состоялось собрание этой церкви 27 июня этого года в церкви святых Кирилла и Мефодия в Праге, "могут вызвать беспокойство по поводу его легитимности в связи с выборами ее руководителей и распоряжением ее имуществом".

Также комитет считает, что чешское правительство должно поручить министру внутренних дел Виту Ракушану расследовать возможную преступную деятельность членов РПЦ и Православной церкви Чешских земель. Фишер подчеркнул, что свобода вероисповедания и объединений не должна использоваться для незаконного влияния со стороны враждебного иностранного государства.

Напомним, во вторник, 20 августа, Верховная Рада Украины окончательно приняла доработанный законопроект о запрете на территории Украины деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Документ вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Ранее "Телеграф" объяснял, что этот закон не является прямым запретом УПЦ МП. Действительно, закон может сделать невозможным деятельность УПЦ МП, а соответственно и "закрыть" храмы, однако прежде всего его нормы направлены против РПЦ в Украине. Законодатели дают церквям, связанным с РФ, 9 месяцев для того, чтобы разорвать связи с РПЦ и доказать это.