Арест миллионов евро в багажнике: "Телеграф" выяснил, что за компания могла так обделить Минобороны

Она может быть связана с поставщиком ВСУ яиц по 17 гривен

В пятницу, 9 августа в ходе оперативных действий Бюро экономической безопасности Украины изъяло 4,7 млн евро, которые хотели укрыть от налогов. Вероятно, речь идет об одном из поставщиков Минобороны Украины, выигравшем тендеры на поставку продуктов более чем на 4 миллиарда гривен.

Так пресс-служба БЭБ сообщила о задержании авто бухгалтера одной из фирм поставщиков продуктов питания для ВСУ. В багажнике были обнаружены 4,7 млн евро, источника которых женщина объяснить не смогла.

Судя по более раннему сообщению Бюро за 6 августа, задержание стало следствием операции по расследованию операций группы компаний, которые поставили в адрес Минобороны в 2022-2023 годах продуктов на 14,5 млрд грн. Эти товары в свою очередь закупались на подконтрольных предприятиях по завышенным ценам, что позволяло формировать налоговый кредит, уклоняться от налогов и обналичивать его в евро.

Хотя название фирмы не прозвучало, именно 6 августа недовольство работой БЭБ выразило ООО "Мит Пром". В компании обвинили Бюро в препятствовании работы ООО и имеют целью запугивание бизнеса.

Заметим, что компания "Мит Пром" в некотором роде являлась "темной лошадкой" среди компаний-поставщиков Министерства обороны Украины. Зарегистрированная в 2021-м году как производитель и продавец мяса, в следующем году компания заработала почти 800 млн грн, а в 2023-м году впервые приняла участие в государственных тендерах.

Опыт получился успешный, 29 декабря 2023 года "Мит Пром" сразу получил от Минобороны заказ на 400 млн грн. Дальше больше – 29 мая компания получила победу по нескольким лотам в двух тендерах от ГП Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла" на общую сумму почти 2,9 млрд грн. А 4 июня еще на 900 млн. грн., итого за неполных 6 месяцев ООО "Мит Пром" получил от бюджета по данным аналитического сервиса YouControl, почти 4,2 млрд грн.

Откуда такой успех у новичка торгов? Как оказалось, ООО "Мит Пром" может быть связанной со скандальной победительницей тендеров МО Украины Татьяной Глиняной, продавшей оборонному ведомству яйца по 17 гривен за штуку и бежавшую в Европу.

Так, официально ООО "Мит Пром" принадлежит жительнице села Сопошин Львовской области Ольге Михайловой. Человек с такими же данными до февраля 2024 года был директором ООО "Вавилон фуд", а затем стал собственником "Мит Пром", пишут "Наші гроші". Любопытно, что собственником "Вавилон фуд" и, до февраля 2024 года ООО "Мит пром", был один и тот же человек – Игорь Креминец. То есть выглядит все так, как будто прежний собственник Игорь Креминец продал, или переписал, одну из своих фирм на свою сотрудницу Ольгу Михайлову.

Но куда интереснее тендерная документация, которую подало ООО "Мит Пром" на тендер 29 мая. Согласно ей фирма Ольги Михайловой арендует в качестве складов (площадью 2200 квадратных метров) для продуктов часть производственного комплекса, принадлежащего ООО "Мит микс". Последняя, как утверждает YouControl, входит в состав группы Татьяны Глиняной. В настоящий момент ею владеет Назарий Березнюк, как утверждают "Наші гроші", внук Глиняной, которая ранее сама была совладелицей "Мит микса".

Договор ОО "Мит пром" и ООО "Мит микс" из орбиты Татьяны Глиняной

Почему чиновников Минобороны не смутило отсутствие у поставщика продуктов на миллиарды гривен собственных складов – непонятно. Как и то, что делать, если договор на аренду будет расторгнут досрочно, и не пострадают ли этого украинские бойцы.

После массы скандалов госзакупками для тыла ВСУ, в Минобороны решили создать специальный отдельный коллегиальный орган, который будет отвечать за вопросы организации развития материального обеспечения. Судя по действиям БЭБ, Бюро также принимает участие в улучшении ситуации.