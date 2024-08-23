Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, как стоит оценивать происходящее на фронте

Война на стратегическом уровне – это единый комплекс мер, единый замысел, единый ресурс и т.д. Планирование операций и распределение ресурсов происходит в контексте "единого целого".

На тактическом уровне иногда кажется, что Курское направление – "любимый ребенок", а другие – нет, что кому-то намеренно дают меньше оружия и намеренно не создают резервы, кому-то намеренно ставят самые сложные задачи, которые на кого-то делают ставку, а о ком-то забыли.

Такие заявления и подозрения постоянно появляются в паблике с февраля 2022 года.

Но это не так.

Все военные решения относительно направлений, участков фронта, конкретных подразделений могут не нравиться, казаться неправильными, нерациональными, но всегда принимаются в контексте общей оперативной обстановки и единого стратегического замысла.

И только в таком контексте их следует оценивать.

Источник: пост Маляр в Telegram