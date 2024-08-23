Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, як варто оцінювати те, що відбувається на фронті.

Війна на стратегічному рівні — це єдиний комплекс заходів, єдиний задум, єдиний ресурс тощо. Планування операцій і розподіл ресурсів відбувається в контексті "єдиного цілого".

На тактичному рівні іноді здається, що Курський напрямок — "улюблене дитя", а інші — ні, що комусь навмисно дають менше зброї і навмисно не створюють резерви, комусь навмисно ставлять найскладніші задачі, що на когось роблять ставку, а про когось геть забули.

Такі заяви і підозри постійно з’являються в пабліку з лютого 2022.

Але це не так.

Всі військові рішення щодо напрямків, ділянок фронту, конкретних підрозділів можуть не подобатись, здаватись неправильними, нераціональними, але вони завжди приймаються в контексті загальної оперативної обстановки і єдиного стратегічного задуму.

І тільки в такому контексті їх варто оцінювати.

Джерело: пост Маляр у Telegram