Советник руководителя ОП Михаил Подоляк считает, что нужно перестать воспринимать Россию как угрозу мирового масштаба

По официальной статистике, в течение 10 лет войны в Афганистане попали в плен и пропали без вести 417 советских воинов. Через несколько недель украинской оборонной операции в Курской области в плен сдались уже 594 российских военных. Это еще одно свидетельство низкого нравственного духа в рядах противников. Они отказываются воевать, когда командование не ставит за их спинами заградительные батальоны.

Поэтому любые сравнения армий СССР и РФ крайне неуместны, а статус сверхдержавы, который унаследовала от Союза, – карикатурным преувеличением. Украина уничтожила не только большую часть военного потенциала псевдоимперии, но и ее международную репутацию. Показала короля голым, а тигра – бумажным.

Советский Союз с Украиной в составе мог побеждать в мировых войнах или создавать и вооружать мощные блоки союзных государств. Сама по себе Россия не способна защитить собственную территорию, зависимую от военной промышленности бывших вассалов (чего стоят только снаряды и ракеты из Северной Кореи) и скупает наемников по миру.

Украина не Россия, но и Россия не СССР. Стоит перестать относиться к этой стране как к угрозе мирового масштаба (которую обязательно нужно задобрять) и позволить Украине установить в регионе мир и порядок. Нужно только разрешение и инструменты – люди и соответствующий план у нас есть…