Радник керівника ОП Михайло Подоляк вважає, що треба перестати сприймати Росію як загрозу світового масштабу

За офіційною статистикою, протягом 10 років війни в Афганістані потрапили в полон і зникли безвісти 417 радянських вояків. За кілька тижнів української оборонної операції в Курській області в полон здалися вже 594 російські військові. Це ще одне свідчення низького морального духу в лавах противників. Вони відмовляються воювати, коли командування не ставить за їхніми спинами загороджувальні батальйони.

Тому будь-які порівняння армій СРСР і РФ є вкрай недоречними, а статус наддержави, який РФ успадкувала від Союзу, – карикатурним перебільшенням. Україна знищила не лише значну частину військового потенціалу псевдоімперії, але і її міжнародну репутацію. Показала короля голим, а тигра – паперовим.

Радянський Союз з Україною в складі міг перемагати у світових війнах або створювати й озброювати потужні блоки союзних держав. Сама по собі Росія не здатна захистити власну територію, залежна від військової промисловості колишніх васалів (чого варті лише снаряди та ракети з Північної Кореї) і скуповує найманців по світу.

Україна не Росія, але й Росія не СРСР. Варто вже перестати ставитися до цієї країни як до загрози світового масштабу (яку обовʼязково треба задобрювати) та дозволити Україні встановити в регіоні мир і порядок. Потрібні лише дозвіл та інструменти – люди й відповідний план у нас є…