Украинский блогер, писатель и политический деятель высказался по поводу государственной программы по интеграции ветеранов

Я абсолютно уверен, что у нашего государства до сих пор нет четкого видения относительно интеграции ветеранов в систему государственного управления. И это, к сожалению, серьезная проблема. Есть два основных пути, которыми бывшие военные могут приобщиться к управлению страной: чиновничий и политический.

Чиновничья линия

Для этого ветеранов нужно массово нанимать в министерства, областные и городские госадминистрации. Однако здесь сразу несколько препятствий. Во-первых, нет четкой программы подготовки ветеранов для государственной службы. Во-вторых, финансовый вопрос. На фронте военный может получать гораздо больше, чем предлагает государство. К примеру, ветеран, рисковавший жизнью на передовой, получал 60—80 тысяч гривен, а в должности чиновника это будет 15—20 тысяч. Бизнес может предложить существенно более высокую зарплату. Патриотизм не заменит необходимости кормить свою семью.

Кроме финансовых аспектов, есть еще и психологические. Чиновничья работа – это бюрократия в худшем ее проявлении. Каждый ветеран, хоть раз пытавшийся протолкнуть рапорт на отпуск, хорошо знает, насколько тяжело работать в такой системе. Поэтому государство должно не только обеспечить ветеранов надлежащей оплатой, но и подготовить их к этой работе через учебные программы.

Политическая линия

Второй путь – это интеграция ветеранов в политику. Они могут стать не просто чиновниками, а теми, кто будет формировать видение государства, будет продвигать свое видение на ключевых должностях. Но для этого тоже нужна подготовка. К примеру, стоит вдохнуть жизнь в постановление № 996, чтобы при каждом министерстве и силовой структуре функционировали действенные общественные советы, где ветераны могли бы получить реальный опыт работы в системе. Они смогут увидеть все изнутри и постепенно подготовиться к более высоким должностям.

Большинство ветеранов, которых я знаю, не четко понимают, как работает государство. И это естественно, потому что эти люди отдали себя войне, а не государственной службе. Но что будет, если завтра кто-нибудь из моих побратимов проснется народным депутатом? Ему понадобится не меньше года, а то и больше, только чтобы разобраться в системе. И это проблема, которую мы можем и должны решить.

Уроки прошлого

У нас уже был негативный опыт с интеграцией ветеранов в политику. Помните выборы 2015 года, когда было модно включать ветеранов АТО в списки партий? Это привело к тому, что многие из них просто сидели и голосовали по указаниям партийных лидеров. А в худших случаях ветераны, не имея должной подготовки, начинали подрывать само государство изнутри, как это случилось с Надеждой Савченко.

Ветераны – это патриоты, готовые отдать жизнь за свою страну. Но этого недостаточно для проведения реформ. Без образования, без подготовки, без компетенций их вклад в государственное управление может быть не таким эффективным, как хотелось бы.

Образование – ключ к успеху

Нам требуется системная подготовка ветеранов к государственной службе. Образование и обучение должны стать основными инструментами, позволяющими им интегрироваться в государственные структуры. Должны действовать программы, которые дадут ветеранам возможность не только изучить, как работает государство, но и подготовиться к тому, чтобы управлять им.

Если этого не сделать, мы рискуем получить еще больше проблем. Неподготовленные люди на государственных должностях – это не только неэффективность, но риск для самого государства. Поэтому образование, подготовка и четкое видение – вот что нам нужно для успешной интеграции ветеранов.