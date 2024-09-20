Блогер и бизнесмен Роман Шрайк сделал прогноз относительно завершения войны с РФ

Все чаще думаю, что война закончится в конце 2025.

Могу привести рациональные соображения (да я их уже и излагал), но понимаю, что ровно так же могу придумать аргументы, почему этого не произойдет.

То есть это скорее какая-то психологическая фиксация, чем аналитический вывод, но другого у меня для вас нет.

При этом я понятия не имею, как она может закончиться. А вернее, варианты исхода слишком размыты. И рационализировать их и переписывать по пунктам нет ни малейшего желания.

За эти годы сформировалось целое кладбище подохших от разочарования в самих себе аналитических выводов. Практика показывает, что тыканье пальцем в небо имеет примерно такую же эффективность.

Так зачем тогда считать и подчеркивать? Можно просто описывать подсознательное. Разница невелика.

Например, мне кажется, что к середине 2025 года российская экономика будет хрупкой вазой, стоящей на краю стола. Очень хотелось бы, чтобы кто-то этот стол тряхнул. Но будет ли кому? Скорее нет, чем да. Но мало ли.

Нужно, наверное, переквалифицироваться в тарологи. Карт у меня нет, но в мутные описания вполне могу. Единственное, это честные мутные описания, а не попытка облапошить клиента.

Ладно, давайте чуть серьезнее. Середину войны мы точно прошли, большая часть советско-складских и ликвидно-фнбшных ресурсов РФ уже потрачена, а значимая часть остатков будет потрачена в 2025.

Если Россию в начале 2025 прижмут строгим контролем соблюдения санкций, финансовые остатки кончатся раньше, если нет — растянутся до конца года. Но финиш в любом случае виден.

Без ресурсов эта машина будет замедляться. Но только на практике мы увидим, решит ли Путин затормозить заранее, чтобы не было видно, что бензин у него кончился, или же будет выдаивать последние капли, а потом еще и толкать вручную.

Подбрасывать монетку не станем. Месяц за месяцем, и сами увидим, как оно будет.

Источник пост Романа Шрайка в Telegram