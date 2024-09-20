Блогер та бізнесмен Роман Шрайк зробив прогноз щодо завершення війни з РФ

Все частіше думаю, що війна закінчиться наприкінці 2025 року.

Можу навести раціональні міркування ( та я їх уже й викладав ), але розумію, що так само можу придумати аргументи, чому цього не станеться.

Тобто це скоріше якась психологічна фіксація, аніж аналітичний висновок, але іншого у мене для вас немає.

При цьому я гадки не маю, як вона може закінчитися. А точніше, варіанти результату надто розмиті. І раціоналізувати їх та переписувати за пунктами немає жодного бажання.

За ці роки сформувався цілий цвинтар здохлих від розчарування у собі аналітичних висновків. Практика показує, що тикання пальцем у небо має приблизно таку саму ефективність.

То навіщо тоді рахувати і підкреслювати? Можна просто описувати підсвідоме. Різниця невелика.

Наприклад, мені здається, що до середини 2025 року російська економіка буде тендітною вазою, що стоїть на краю столу. Дуже хотілося б, щоб хтось цей стіл струснув. Але чи буде кому? Скоріше ні, ніж так. А раптом.

Потрібно, мабуть, перекваліфікуватися на тарологів. Карт у мене немає, але в каламутні описи цілком можу. Єдине, це чесні каламутні описи, а не спроба обдурити клієнта.

Гаразд, давайте трохи серйозніше. Середину війни ми точно пройшли, більшість радянсько-складських і ліквідно-фінських ресурсів РФ вже витрачено, а значну частину залишків буде витрачено в 2025 році.

Якщо Росію на початку 2025 року притиснуть суворим контролем дотримання санкцій, фінансові залишки закінчаться раніше, якщо ні — розтягнуться до кінця року. Але фініш у будь-якому разі видно.

Без ресурсів ця машина сповільнюватиметься. Але тільки на практиці ми побачимо, чи вирішить Путін загальмувати заздалегідь, щоб не було видно, що бензин у нього скінчився, або ж буде видаювати останні краплі, а потім ще й штовхати вручну.

Підкидати монетку не станемо. Місяць за місяцем і самі побачимо, як воно буде.

Джерело пост Романа Шрайка в Telegram