Бывший глава Министерства развития экономики и президент Киевской школы экономики о проблеме возвращения украинцев из-за границы и их миграции

Военный написал, что разговоры о возвращении украинцев – это немного фантазия, а настоящая проблема другая. То, что многие украинцы, которые сейчас не могут уехать или служат в армии, уедут из Украины после войны.

"Украина и до войны была не очень привлекательна по многим причинам и большинство выезжавших, например, на учебу в Польшу, молчу о других государствах не возвращаются. Это опыт сотен знакомых.

После войны и уничтожения трети страны сальдо миграции точно не изменится в лучшую сторону. Поэтому выезд продуктивного населения и молодежи будет продолжаться.

И вчерашних военнослужащих, в частности, если семьи пустили корни в Европе, то три четверти мужчин поедут к ним, а не наоборот. Плюс дети в школах и университетах, безопасность и уровень жизни дадут этот результат.

Поэтому нужно думать, как сохранить тех, кто еще здесь. Это ключевая задача, номер 1. Новое комфортное жилье фактически малодоступно для молодых (и не только) семей с двумя-тремя детьми. Если ты не коррупционер и нет даунпеймента по продаже другой недвижимости — не купишь.

Это нужно менять немедленно. Государство действительно должно развернуться к гражданам, но я в это не верю. Я этого не увижу. Это не технократическая, а политическая проблема.

Я понимаю, кто ехал и уезжает от беспорядка, воровства элит с миллионами кэша и плевками на общие правила. Перспективу оцениваю как очень плохую. Плюс многое будет зависеть от формата "победы", потому что дальше может начаться война всех против всех. Сначала политическая, а дальше как получится."

В наших руках не допустить этой войны всех против всех.

И в наших руках и головах сделать так, чтобы люди после войны не уезжали из Украины.

Источник Facebook Тимофея Милованова.