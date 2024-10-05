Колишній голова Міністерства розвитку економіки та президент Київської школи економіки про проблему повернення українців з-за кордону та їх міграцію

Військовий написав, що розмови про повернення українців це трохи фантазія, а справжня проблема інша. Те, що багато українців, які зараз не можуть виїхати або служать в армії, поїдуть з України після війни.

"Україна і до війни була не дуже приваблива з багатьох причин і більшість тих, хто виїздив, наприклад, на навчання до Польщі, мовчу про інші держави не вертаються. Це досвід сотень знайомих.

Після війни і знищення третини країни сальдо міграції точно не зміниться у кращий бік. Тому виїзд продуктивного населення і молоді буде тривати.

І вчорашніх військовослужбовців, зокрема, якщо родини пустили корені в Європі, то три чверті чоловіків поїдуть до них, а не навпаки. Плюс діти в школах і університетах, безпека і рівень життя дадуть цей результат.

Тому треба думати як зберегти тих, хто ще тут. Це ключова задача, номер 1. Нове комфортне житло — фактично малодоступне для молодих (і не тільки) родин з двома-трьома дітьми. Якщо ти не корупціонер і не маєш даунпейменту з продажу іншої нерухомості — не купиш.

Це треба міняти негайно. Держава справді має розвернутися до громадян, але я в це не вірю. Я цього вже не побачу. Це не технократична, а політична проблема.

Я розумію, хто їхав і їде від безладу, злодійства еліт з мільйонами кешу і плювками на спільні правила. Перспективу оцінюю як дуже погану. Плюс багато залежатиме від формату "перемоги", бо далі може початися війна всіх проти всіх. Спочатку політична, а далі як вийде."

В наших руках не допустити цієї війни всіх проти всіх.

І в наших руках і головах зробити так, щоб люди після війни не їхали з України.

Джерело Facebook Тимофія Милованова.