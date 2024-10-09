С конца прошлого года почти все члены Общественного антикоррупционного совета при МОУ в своих отчетах и рекомендациях неоднократно отмечали необходимость избрания наблюдательных советов для обоих закупочных агентств Министерства обороны Украины – Государственного оператора тыла (ДОТ) и Агентства оборонных закупок (АОЗ).

Однако независимые наблюдательные советы так до сих пор не заработали. Зато в процессе их формирования, который сильно затянулся, уже есть кадровые потери и потенциальный конфликт интересов.

Как так произошло и какие последствия будет иметь, рассказываю.

С Глебом Каневским мы познакомились еще до его назначения в Минобороны. Он пришел в ГАР МО, когда его общественная организация получила грант, включавший и меры по поддержке Совета. От его услуг мы отказались.

Но тогда же, при первой встрече, я как заместитель председателя ГАР МОУ расспросила у него об опыте работы в оборонной сфере. И, честно говоря, его ответы оставили по себе больше вопросов. В частности, относительно его профессионального соответствия будущей должности.

Однако через месяц Глеба Каневского назначили руководителем Департамента политики закупок Министерства обороны Украины. Департамента, который должен формировать политики закупок, вносить на рассмотрение правительства предложения по лучшим практикам закупок и улучшению их прозрачности.

С тех пор прошел почти год, но у нас до сих пор производители не могут участвовать в тендерах, старые поставщики процветают, а вместе с ними – и старые проблемы.

Весной 2024-го, наконец, сдвинул с места процесс избрания наблюдательных советов для обоих закупочных агентств МО. Объявили и провели тендеры, выбрали компании, которые подбирали независимых членов и сформировали short list кандидатов. Минобороны в свою очередь должно было сформировать комиссию, которая отобрала бы кандидатов из этого короткого списка до представления на рассмотрение и утверждение Кабмина. Отвечать за процесс формирования наблюдательных советов как раз назначили Глеба Каневского.

Насколько мне известно, short list с кандидатами Минобороны получили 4 месяца назад. За это время министерство должно было выбрать трех независимых членов и предоставить двух представителей от государства. Однако конечный список кандидатов в наблюдательные советы ключевых закупочных предприятий Минобороны до последнего времени так и не был сформирован. Только на той неделе министр обороны на встрече с представителями ГАР МОУ пообещал подать список в Кабмин.

На днях в компанию, которая формировала short list, вышел с ультиматумом предоставить все документы по кандидатам Виталий Шабунин. Ведь Департамент политики закупок проснулся от летаргического сна и срочно начал истребовать документы у иностранцев, которые решили, что о них забыли.

Хуже всего, что за это время один из отобранных в список кандидатов получил другое предложение, а от участия в наблюдательном совете отказался. Отмечу, что это топ-специалист, с опытом работы в промышленности и в Минобороны Великобритании.

Вчера мы наконец смогли ознакомиться со списком. И, да-дам, одним из кандидатов в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок от государства стал…. Глеб Каневский.

Напомню, что именно он от МО отвечал за процесс формирования наблюдательных советов, который по непонятным причинам сильно затягивался. Он также являлся членом комиссии Минобороны по формированию окончательного списка кандидатов. А теперь и сам стал кандидатом.

В результате в независимый (!) наблюдательный совет Агентства оборонных закупок может войти человек, который, будучи действующим руководителем департамента МО, должен формировать политики, в том числе и для оборонных закупок, и в сферу контроля которого сейчас входит АОЗ. Человек, который будет назначать руководителя АОЗ и согласовывать контракты на поставку вооружения, войдет в наблюдательный совет этого же агентства.

Конфликт интересов? Нет, не слыхали.

В общем, я понимаю бывшего топ-чиновника из Минобороны Британии, который через четыре месяца волокиты отказался от предложения. Похоже, что наше Министерство обороны побеждать не собирается.