З кінця минулого року майже всі члени Громадської антикорупційної ради при МОУ у своїх звітах та рекомендаціях неодноразово наголошували на необхідності обрання наглядових рад для обох закупівельних агенцій Міністерства оборони України – Державного оператора тилу (ДОТ) та Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Проте незалежні наглядові ради так досі й не запрацювали. Натомість в процесі їх формування, який сильно затягнувся, вже маємо кадрові втрати та потенційний конфлікт інтересів.

Як так сталося та які наслідки матиме, розказую.

З Глібом Канєвським ми познайомилися ще до його призначення в Міноборони. Він прийшов до ГАР МО, коли його громадська організація отримала грант, що включав і заходи з підтримки Ради. Від його послуг ми відмовилися.

Але тоді ж, при першій зустрічі, я, як заступник голови ГАР МОУ, розпитала в нього про досвід роботи в оборонній сфері. І, відверто кажучи, його відповіді лишили по собі більше питань. Зокрема щодо його професійної відповідності майбутній посаді.

Проте за місяць Гліба Канєвського таки призначили керівником Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України. Департаменту, який мав би формувати політики закупівель, вносити на розгляд уряду пропозиції щодо найкращих практик закупівель та покращення їхньої прозорості.

Відтоді минув майже рік, але у нас досі виробники не мають змоги брати участь у тендерах, старі постачальники процвітають, а разом з ними – і старі проблеми.

Навесні 2024-го, нарешті, зрушив з місця процес обрання наглядових рад для обох закупівельних агенцій МО. Оголосили та провели тендери, обрали компанії, які підбирали незалежних членів, та сформували short list кандидатів. Міноборони в свою чергу мало сформувати комісію, яка відібрала б кандидатів з цього короткого списку до подання на розгляд та затвердження Кабміну. Відповідати за процес формування наглядових рад якраз призначили Гліба Канєвського.

Наскільки мені відомо, short list з кандидатами Міноборони отримало 4 місяці тому. За цей час міністерство мало обрати трьох незалежних членів та надати двох представників від держави. Проте кінцевий список кандидатів до наглядових рад ключових закупівельних підприємств Міноборони до останнього часу так і не був сформований. Лише на тому тижні міністр оборони на зустрічі з представниками ГАР МОУ пообіцяв таки подати список до Кабміну.

Днями ж до компанії, яка формувала short list, вийшов з ультиматумом надати всі документи по кандидатах Віталій Шабунін. Адже Департамент політики закупівель прокинувся від летаргічного сну і терміново почав витребовувати документи в іноземців, які уже вирішили, що про них забули.

Найгірше, що за цей час один з відібраних до списку кандидатів отримав іншу пропозицію, а від участі в наглядовій раді відмовився. Зазначу, що це – топфахівець, з досвідом роботи у промисловості та в Міноборони Великої Британії.

Вчора ми, нарешті, змогли ознайомитися зі списком. І, та-дам, одним із кандидатів в наглядову раду Агенції оборонних закупівель від держави став …. Гліб Канєвський.

Нагадаю, що саме він від МО відповідав за процес формування наглядових рад, який з незрозумілих причин сильно затягування. Він також був членом комісії Міноборони з формування остаточного списку кандидатів. А тепер і сам став кандидатом.

В результаті до незалежної (!) наглядової ради Агенції оборонних закупівель може увійти людина, яка, будучи чинним керівником департаменту МО, повинна формувати політики, у тому числі й для оборонних закупівель, і до сфери контролю якої зараз входить АОЗ. Людина, що буде призначати керівника АОЗ та погоджувати контракти на постачання озброєння, увійде до наглядової ради цієї ж агенції.

Конфлікт інтересів? Ні, не чули.

Загалом, я розумію колишнього топчиновника з Міноборони Британії, який через чотири місяці тяганини відмовився від пропозиції. Скидається на те, що наше Міністерство оборони перемагати не збирається.