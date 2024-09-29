"Скоро будет…" Украинцы бурно реагируют на слухи об увольнении Буданова

В сети не сдерживают эмоций

Информация о том, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов может потерять должность, не оставила украинцев равнодушными. В сети они не стали скрывать эмоции по этому поводу.

В частности много негодования было в сторону главы Офиса президента Андрея Ермака. По данным источников "Телеграфа", ему не нравится то, что начальник разведки имеет прямой доступ к президенту Владимиру Зеленскому.

Ситуация в целом весьма заметно деморализовала пользователей сети.

Как сообщалось ранее, информация о возможном увольнении Буданова появилась 29 сентября. В частности в приближенных к власти telegram-каналах начали распространять информацию о том, что глава ГУР может стать послом. Впрочем, источники "Телеграфа" считают такое назначение маловероятным.

Однако они рассказали, что Ермаку якобы не нравится прямой доступ Буданова к Зеленскому и прямой контакт с западными партнерами. В то же время источники отмечают, что в последнее время интенсивность общения между Будановым и Зеленским не изменилась.

Стоит отметить, что после этого в сети разлетелась информация о том, что начальника разведки заметили в сопровождении военнослужащего в одном из супермаркетов Харькова, куда он пришел за покупками.