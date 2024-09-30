Почему появилась информация об увольнении Буданова: эксперт рассказал, кто за ней может стоять

Объективных оснований для отставки Буданова вроде бы нет

Информацию о вероятном увольнении главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова якобы распространили стратегические партнеры Украины. Уже известно, какую цель они могли преследовать.

Как отметил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире КИЕВ24, это якобы была контролируемая утечка информации о возможных кадровых изменениях в Миноброне.

По словам Снегирева, распространяя эту информацию и показывая Офису президента реакцию на нее, партнеры, в том числе и США, якобы пытались предотвратить это.

"Это давало четко понять, что возможная отставка Буданова может негативно отразиться на моменте сотрудничества разведобществ с США и Украины. Причем эта информация дана была в целом", — говорит эксперт.

Он отмечает, что сейчас, по мнению партнеров, вроде бы нет никаких объективных оснований для отставки Буданова, кроме конфликта с Офисом президента Владимира Зеленского.

Заметим, что украинцы очень бурно отреагировали на эту информацию, считая такие кадровые изменения в разгар третьего года войны провальными и неуместными. Приблизительно так же бурно общество реагировало на увольнение экс-председателя Генштаба Валерия Залужного.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фото улыбающегося Буданова в Харькове завирусилось в сети. Глава ГУР вроде бы совершал покупки в местном супермаркете.