Уволят ли Буданова: нардеп процитировал четкий ответ Умерова

Мысягин рассказал, где было озвучено это

В последнее время в сети распространяется информация о возможном увольнении главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. Даже называли причину, по которой он может покинуть пост. Впрочем, пока по состоянию на данный момент этот вопрос не обсуждается.

Об этом заявил народный депутат "Слуги Народа" Юрий Мысягин на своей странице в Телеграмме. Ему такая информация стала известна после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где нардеп является заместителем.

Он пишет, что на заседании присутствовал Министр обороны Рустем Умеров, и его попросили прокомментировать новости, появляющиеся в информационном пространстве по замене главы ГУР Украины Кирилла Буданова.

"Уважаемый министр ответил, что сегодня этот вопрос не обсуждается", — говорится в сообщении.

Слухи об уходе Буданова — что известно

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что нынешнего начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова могут отправить в отставку. Источники "Телеграфа" в украинском политикуме заявляли, что причиной возможного увольнения главы ГУР называется его конфликт с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Якобы главе ОП не нравится прямой доступ Буданова к президенту Владимиру Зеленскому и прямому контакту с западными партнерами. В то же время, отмечается, что интенсивность общения главы ГУР с главой государства в последнее время не изменилась.

Комментируя информацию о вероятности его увольнения, собеседник одного из украинских изданий якобы сказал: "Такой вариант существует". Некоторые предполагали также, что место Буданова может занять глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

На днях президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с начальником ГУР Минобороны Кириллом Будановым.

Ранее "Телеграф" писал, что сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что эту информацию якобы распространили стратегические партнеры Украины. И потому это якобы была контролируемая утечка информации о возможных кадровых изменениях в Миноброне.