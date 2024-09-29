Зеленский готовит увольнение Буданова и Умерова? Что говорят источники "Телеграфа"

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Руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова могут вскоре уволить. Однако окончательное решение пока не принято.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в украинском политикуме. Причиной возможного увольнения главы ГУР называется его конфликт с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

По данным источников, Ермаку якобы не нравится прямой доступ Буданова к президенту Владимиру Зеленскому и прямой контакт с западными партнерами. В то же время отмечается, что интенсивность общения главы ГУР с главой государства в последнее время не изменилась, особенно в отношении операции на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

Источники также подчеркивают, что окончательное решение принимает президент. Источники в ОП не исключают увольнения Буданова, однако на правах анонимности говорят, что такой шаг может быть ошибочным. В приближенных к власти анонимных Telegram-каналах в воскресенье появилась информация о возможном назначении Буданова послом. Источники "Телеграфа" считают такое назначение "маловероятным".

В воскресенье, 29 сентября, Telegram-канал "Джокер", который СМИ связывают с Офисом президента, сообщил, что Буданов будет уволен с должности главы ГУР. Также отмечается, что он будет назначен послом, а ГУР возглавит нынешний глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Стоит отметить, что в последние недели в украинском политикуме ходят слухи о возможном увольнении министра обороны Рустема Умерова. В окружении самого Умерова то и дело эту информацию опровергали.

Тг-канал "Джокер" утверждает, что новым министром обороны якобы будет назначен вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Телеграф" обратился к Федорову за комментарием, однако на момент публикации ответа не получил.

Напомним, недавно Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. С самим Будановым решение об увольнении якобы не обговаривалось.