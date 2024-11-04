Украинский блоггер, старший научный сотрудник Института физики НАН Украины

"У нас есть план победы, но у нас нет плана поражения."

"Пора окапывать Киев".

Когда-то многие хорошие люди (некоторые из них уже сложили головы, защищая нашу землю) говорили примерно следующее: страшно, если эта полномасштабка превратится в АТО-2.

Так и случилось.

Это началось примерно уже с осени 2022 года, когда на фоне крышесрывных операций общество уверовало (по крайней мере, значительная его часть), что можно становиться в очередь на автомобильные новинки стоимостью по 100-200 тысяч долларов, а вместо строительства бетонированных укреплений власти центральные и местные начали соревноваться, кто больше клумб, стадионов и мостов наделает (в том числе, в непосредственной близости от границы или ЛБЗ).

Все по классике — где-то там кто-то воюет, однако "не мешайте городам жить мирной жизнью", носить табуны на визгливых мощах, петь обдолбанными голосами лободу в клубах.

А то, что странным образом волонтеры до сих пор — на третьем году полномасштабки — собирают на машины, дроны, рации, турникеты — это их такое хобби.

Пусть играют.

АТО-2 длилось удивительно недолго, потому что россиянам глубоко плевать на наши интимные иллюзии относительно мирной жизни.

У них есть четкий план эсвео. Каждый раз новый, конечно, но нам от этого не легче.

И, фактически, сейчас, с падением Донбасса, мы имеем тягучую реинкарнацию 24 февраля, только в большем масштабе.

(Единственная разница, тогда конченные депутаты призывали людей оставаться в домах, обрекая их на оккупацию или смерть, а теперь люди сами понимают, что надо сваливать. Если есть куда. Потому что этот вопрос до сих пор тоже не решен и люди возвращаются домой под российские флаги. Всем по тысяче гривен, но не дополнительно потерявшим все).

Я уверен, что от этого интервью у многих просто вспыхнет ниже спины.

Как же так: — с одной стороны продолжаем косить траву в ноябре, строить тротуары в неработающие аэропорты, пытаться потратить неиспользованные бюджеты, чтобы на что-то, на чем можно прикурить, раздаем тысячу под непонятные банковские условия; с другой, вводим ответственность за дрова во дворе и поднимаем налоги; с третьего, продолжаем рассказывать по телемарафону, что ситуация контролируемая, а все, кто с этим не согласен рукой кремля, а тут рррррраз… и, в смысле, окапывать Киев? Какие еще бетонированные позиции? как это, не держать людей за дураков, говорить правду и не удивляться, что люди не верят официальной сводке?

Мартин (я его даже тегать не буду) — человек, работающий на победу в этой войне 24/7.

И он в полной мере имеет право говорить то, что он говорит — особенно о сливе данных производителей БПЛА (за который, подчеркну, до сих пор никого не заключили в тюрьму, потому что полиция занята контрольными закупками шл*х) и о том, как у нас государство (не) стимулирует развитие обороны.

Возможно, для кого-либо его высказывания станут "холодным душем".

Но этим и отличаются люди, которые что-то делают и видят реальную картину, от соцсетевых писак, создающих альтернативную реальность (иногда под заказ).

Очевидно, что сейчас мы наблюдаем безумный кризис управления, когда слои людей, вывезших первый этап войны чисто на морально-волевых, заканчиваются; "плохие союзники" (благодаря вооружению которых мы протянули 2 года, потому что собственно у нас закончилось через несколько месяцев после февраля) что-то устали; а внутренняя коррупция, как оказывается, не просто не преодолена, а прямо подтачивает обороноспособность.

Нет, все это не значит, что мы "прогрАємо".

Это пока означает, что мы "програЄмо".

(Кстати, отличный пример, чтобы объяснить украинскому ребенку важность ударений в словах).

И здесь либо Украина изменится, либо Украина существенно станет меньше.

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Но надо лупить дальше.

Имейте хороший день.

PS А мне повезло. Я все это от Мартина (Бреста, — Ред.) слышал вживую. Вот сядет рядом в машину, я его везу, а он мне тошнит. Хорошо, что теперь не я один.

Источник: Facebook-страница Антона Сененко.