Ветеран АТО призвал окапывать и укреплять Киев (видео)

Надо готовиться к "матерым боевым действиям"

Настало время окапывать Киев, а не только Покровск и другие прифронтовые города. Об єтом говорит ветеран АТО Мартин Брест.

По его словам, фортификационные постройки вокруг столицы станут важным элементом обороны города. О необходимости срочного создания укреплений вокруг Киева ветеран АТО и производитель военной техники Мартин Брест заявил в подкасте "Кто из Мирошниченко" на 5 канале.

"Надо начинать окапывать Киев, наверное, а не только Покровск, окапывать все. Потом, если что, закопаем. Надо начинать готовиться к нормальным таким, матерым боевым действиям", — подчеркнул Брест.

По словам ветерана, возможная негативная реакция части общества на строительство укреплений не должна помешать этому процессу. Он убежден, что наличие серьезных оборонительных сооружений вокруг столицы поможет киевлянам чувствовать себя более защищенными.

"Да пофиг. Ну начнут и что дальше? Повоют люди: ’А-а! Боже, они собрались сдать все до Киева’. Ну пусть воют. Не нравится — уезжайте", — добавил Мартин Брест.

Производитель военной техники подчеркнул, что визуальное подтверждение защищенности города посредством укреплений положительно повлияет на моральное состояние его жителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Украина не может потратить деньги с "тысячи Зеленского" на фортификации. Об этом рассказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Леся Забурана.