Ситуация может измениться

И Украина, и Россия ощущают усталость на поле боя. Это может привести к тому, что в 2025 на фронте может возникнуть "новая ситуация".

Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Лондон. Его слова передает Hürriyet.

"Друг горькую правду скажет. У нас есть особые отношения с обеими сторонами. Мы не избегаем слушать ни одну из них. Но друг говорит правду, какой бы горькой она ни была. И мы поступаем так же", — сказал он.

По его словам, сейчас идут поиски "общей почвы" для обеих сторон, но ни Киев ни Москва не желают выглядеть в этом процессе проигравшими. Однако, он отмечает, что в 2025 году ситуация может существенно измениться из-за накопившейся усталости двух стран.

При этом он подчеркнул, что справедливое решение войны должно быть найдено, но с учетом территориальной целостности Украины.

Стоит отметить, что в последнее время Турция, будучи страной НАТО, сильно сблизилась с Россией и даже выразила желание вступить в БРИКС.

С другой стороны Анкара с 2014 года придерживается очень четкой и последовательной позиции о том, что Украина должна вернуть все свои территории. В том числе это касается вопросов деоккупации Крыма.