В МИД России жестко отреагировали на победу Трампа и затронули войну в Украине

В России увидели "раскол" в американском обществе

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на победу Дональда Трампа на выборах в США. Там пообещали работать с новой Администрацией "жестко" отстаивая свои интересы.

Об этом говорится в Telegram-канале МИД РФ. В Кремле говорят, что возвращение Трампа в Белый дом якобы говорит о недовольстве американцев как итогами правления администрации Дж.Байдена, так и предвыборной программой демократической партии.

Там также заявили, что Трамп победил несмотря на "пропагандистскую кампанию", развязанную против него демократами, однако, это "не отменяет глубокого гражданского раскола в США". Вместе с этим Москва заявляет, что "не питает иллюзий" в отношении избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх.

"Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы". Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, идёт ли речь об "Америке прежде всего" в трактовке Д.Трампа и его сторонников либо о "миропорядке, основанном на правилах", на чём "зациклены" демократы", — говорится в сообщении.

В МИД РФ резюмировали, что Россия будет работать с новой администрацией "жестко отстаивая российские национальные интересы" и достигая "всех поставленных целей" в войне против Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фоне победы Трампа лидеры ЕС едут к Орбану.