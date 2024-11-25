Британия действует – пора действовать и другим

Великобритания наносит мощный удар по теневому российскому нефтяному флоту!

30 судов, перевозящих большое количество российской нефти, оказались под санкциями. Это крупнейший пакет ограничений, внедренный Лондоном против этого флота, подтверждающий лидерство Британии в борьбе с российскими схемами избегания санкций.

Благодаря этим действиям Кремль еще больше упускает возможность финансировать свою преступную войну против Украины. Российский нефтяной флот, ранее спокойно обходивший международный контроль, теперь оказался под бдительным прицелом. И что важно – это не только о войне: эти суда, которые пренебрегают базовыми стандартами безопасности, представляют угрозу глобальной торговле и экологии.

Санкции уже показывают эффект. Отдельные танкеры простаивают в морях, а Россия вынуждена прибегать к сотрудничеству с изолированными странами, такими как Северная Корея и Иран, чтобы хоть как-то поддерживать свою военную машину.

Однако этого недостаточно. Давление должно усиливаться. Сообщество G7 и партнеры со всего мира должны принять пример из Британии и расширить санкционный фронт. Чем жестче будут ограничения, тем быстрее Кремль поймет, что его агрессия против Украины – путь в никуда.

Британия действует – пора действовать и другим. Украина борется не только за свою свободу, но и за стабильность и безопасность всего мира.