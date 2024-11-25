Британія діє – час діяти й іншим

Велика Британія завдає потужного удару по тіньовому російському нафтовому флоту!

30 суден, які перевозять велику кількість російської нафти, опинилися під санкціями. Це найбільший пакет обмежень, впроваджений Лондоном проти цього флоту, що підтверджує лідерство Британії у боротьбі з російськими схемами уникнення санкцій.

Завдяки цим діям Кремль ще більше втрачає можливості фінансувати свою злочинну війну проти України. Російський нафтовий флот, який раніше спокійно оминав міжнародний контроль, тепер опинився під пильним прицілом. І що важливо – це не лише про війну: ці судна, які нехтують базовими стандартами безпеки, становлять загрозу глобальній торгівлі та екології.

Санкції вже демонструють ефект. Окремі танкери простоюють у морях, а Росія змушена вдаватися до співпраці з ізольованими країнами, такими як Північна Корея та Іран, щоб хоч якось підтримувати свою військову машину.

Проте цього недостатньо. Тиск має посилюватися. Спільнота G7 та партнери з усього світу мають взяти приклад із Британії та розширити санкційний фронт. Чим жорсткіше будуть обмеження, тим швидше Кремль зрозуміє, що його агресія проти України – шлях у нікуди.

Британія діє – час діяти й іншим. Україна бореться не лише за свою свободу, але й за стабільність і безпеку всього світу.