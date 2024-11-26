Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак рассказал, с какими опасностями придется столкнуться Украине на следующих выборах

Пока за окном гудит сирена, можно подумать о будущем в контексте последних выборов в Грузии, Молдове и Румынии.

Потому что пока мы активно прорабатываем военные сценарии окончания войны, в голове нужно держать другой сценарий – электоральную "контрреволюцию". Которая все еще не является неотвратимой.

Поскольку Путину не удастся поглотить всю Украину до конца нынешнего срока своих полномочий, он может перейти к другому сценарию, который он "провернул" с Бидзиной Иванишвили. Напомню, тот заходил во власть на проевропейской повестке. Да и сейчас "Грузинская мечта" рассказывает, что она хочет в ЕС, но ведь… Но все всё хорошо понимают. В некоторых деревнях голос стоил 20 лари.

В Молдове должен был состояться подобный сценарий – на президентских выборах. Пока что неудачно, хоть впереди еще парламентские. И скупка 300 тысяч голосов (вброшенных через российский банк) действительно могла повлиять на конечный результат. Чуть-чуть не хватило. Просчитались. Санду выстояла, но, как говорится, прошла на минималках (не удивлюсь, что часть денег организаторы "каруселей" просто разгребли, потому и не получилось того, на что рассчитывали).

И вот свежие результаты по Румынии. Первым к финишу по результатам голосования пришел ультраправый политик Калин Джорджеску (22,94%). Человек, которому социологи "считали" 3-4 место. Антивакцинатор, поклонник Путина и евроскептик. Выехал на технологии Тик Тока и (по разным источникам) неформальной российской финансовой поддержке.

В ближайшее время нас будут ждать выборы в Германии. И что-то мне подсказывает чутка, что Москва бросит все силы, чтобы права "Альтернатива для Германии" набрала как можно больше.

А теперь возвращаемся к нашей ситуации. Может ли кто-то гарантировать, что уже на первых послевоенных выборах у нас не появится какая-то "Украинская мечта", которая, рассказывая о европейской интеграции, заведет в парламент значительное количество лиц, которые потом будут предлагать сойтись где-нибудь с Россией посередине? Есть ли гарантия, что брошенные российские деньги в потрепанной за годы войны стране не сработают так, как в Грузии или Молдове? Кстати, если раньше, по разным подсчетам, чтобы партии попасть в парламент нужно было набрать где-то 600-800 тысяч голосов, то после войны может хватить и 400. Не так уж накладно для Кремля, не правда ли? И самое интересное, что это ни сейчас, ни потом не покажет социология.

В конце концов, социология ошиблась и в Штатах. И здесь для исследователей надо думать, почему люди в опросах часто врут и как выявить этот процент "нехватки", заключая разного рода рейтинги.

Поэтому, заглядывая вперед, надо понимать, что война за безопасность, война за мир, война за будущее после (потенциального) прекращения острой фазы только начнется.

P.S. Пойду, почитаю что-нибудь о механизмах таргетирования в ТикТок. Вижу, может пригодиться.

Источник: пост Шлинчака в Facebook.