Что по выборам в 2025 году? Политолог объяснил заявления западных СМИ и дал прогноз

Он назвал, как именно в Украине готовятся к этому

В сети все чаще появляется информация о выборах в Украине, несмотря на то, что идет война. Политолог и политический консультант Игорь Рейтерович говорит, что политические силы уже начали подготовку.

Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу". По его словам, даже появилась снова партийная печать, которой почти три года не было.

В последнее время заметно увеличилась активность политических сил в регионах. Последний месяц в регионы ее завозят от разных политических сил, разносят там по квартирам, домам и так далее. То есть они тоже понимают, что надо на всякий случай быть готовыми и, соответственно, они эту работу начинают там проводить", — рассказал Рейтерович.

Политолог также прокомментировал внимание западных СМИ на тему украинских выборов. "Западные медиа все же видят, они на это реагируют, они просто делают очень упрощенные выводы, но направление, направление, в принципе, очевидно, что завершение войны автоматически означает подготовку и проведение к выборам. Поэтому они в этом парадигме эти материалы готовят", – подчеркнул эксперт.

Выборы в Украине — что известно

На днях The Economist сообщил, что Украина готовится к выборам. В материале говорится, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Украине начались разговоры о том, какую политику будет проводить Белый дом и как победа республиканца повлияет на нашу страну. Один из важнейших вопросов — сможет ли Трамп навязать прекращение огня и будут ли в Украине выборы во время войны.

Издание отмечает, что киевские политики сейчас обсуждают две даты: 20 января 2025 года (тогда состоится инаугурация Трампа и это первый момент для любого прекращения огня) и 25 мая 2025 года — дата, когда в Украине могут состояться выборы.

В то же время в Офисе президента отрицают подготовку к выборам. Кроме того, собеседники The Economist скептически настроены против выборов в Украине во время войны. По их словам, столицу уже не в первый раз волнуют подобные слухи.

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко пояснила, что слухи о будто бы будущих выборах в Украине — подыгрыше России в нынешних условиях о них не может быть и речи.

Депутат Оксана Савчук заявила, что ЦИК издал постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам. В документе говорится об упорядочении и изменениях избирательных участков.

Хотя, как ранее писал "Телеграф", оснований для проведения выборов нет. Подоляк объяснил, что этому грозит.