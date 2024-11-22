Украинский политик и государственный деятель, 3-й президент Украины, Виктор Ющенко выразил свое мнение о невыученных уроках Майдана и Революции Достоинства

20 лет назад, 22 ноября 2004 началась новая глава истории Украины. Сотни тысяч человек вышли на Майдан Незалежности в Киеве, чтобы изменить курс своей страны. Сегодня в воспоминаниях многих это смотрится не просто как политическая борьба двух кандидатов. А как почти библейская история победы света над тьмой. То, что протесты начались в День Святого Михаила, который тогда отмечали 21 ноября, давало всем уверенность, что мы точно на правильной стороне.

В 2004 году украинцы продемонстрировали неожиданную зрелость. Они не играли в выборы. Не воспринимали это как шоу и не продались. Они понимали, что президентские выборы – это возможность изменить жизнь страны. Они верили, что оказывают на это непосредственное влияние, когда берут бюллетень для голосования.

Если мы сегодня говорим о Майдане как о вехе нациотворения, то в большой степени это благодаря проявленной тогда политической зрелости. Это был первый тест на то, чтобы стать отдельной свободной страной, а не губернией России. И украинцы его успешно прошли.

Вместе мы выиграли честно. Без насилия и массовых жертв. Благодаря единству. Каждый тогда проявил свои лучшие черты – стойкость, ответственность за свой выбор и готовность его отстаивать. Все верили в ценности, процедуры и правила. Именно поэтому решение находили политики, дипломаты и юристы, а не спецподразделения милиции или армия, которую некоторые подсказывали направить на собственный народ. Мы воспринимали эту историю как конечную победу. Она должна была проложить прямой путь к демократии, где всегда будут честные выборы; к экономическому процветанию и признанию Украины как независимого европейского государства.

Действительно, Майдан изменил Украину. Мир узнал, что мы не Россия. Украина вызвала восхищение. Мы получили четырехкратный рост иностранных инвестиций в 2005 году; стали первой постсоветской страной, которую Фридом Хаус признал полностью свободной. Мы стали страной с рыночной экономикой, что позволило войти во Всемирную торговую организацию. Мировой индекс свидетельствует о самых высоких показателях экономической свободы в то время, что, безусловно, дало возможность встать на ноги национальному бизнесу.

Многие стремятся оценивать этот период экономическими параметрами, чтобы доказать преимущества демократии и национального возрождения. И хотя это были лучшие годы экономического развития Украины, Оранжевая революция не являлась экономическим движением. Наиболее важные ее последствия – возрождение национальной идентичности и укрепление демократии. Только сейчас можно оценить, какую роль сыграли эти две политики в спасении нашей страны двадцать лет спустя. И только после этого они получили принятие в обществе. После Майдана начались крупнейшие инициативы по восстановлению национальной памяти, уважения к собственной истории и возвращению забытых и запретных имен. Следует быть честным, что эти проекты имели поддержку патриотической культурной элиты. Но в целом было много непонимания, обесценения, саботажа и сопротивления. Даже чествование национальной трагедии Голодомора не могло полностью консолидировать нацию.

Впрочем, это именно те проекты, которые имели наибольшее значение и дали наибольшие долгосрочные результаты. Политика национальной памяти – это не просто другой курс истории, где появляются из небытия неизвестные имена. Это не приход Министерства культуры или Академии наук. Это шанс для нации вспомнить себя. Идентифицировать себя сегодняшних. Это большой стратегический вопрос, двадцать-пятнадцать лет назад проигнорированный и обменянный на другие ценности.

В Украине продолжается политика декоммунизации и дерусификации. В 2022 году во время войны переименовали почти 10 тысяч топонимов и демонтировали 145 памятников: 28 памятников Пушкину, 4 – русскому полководцу Александру Суворову, 4 – советскому писателю Николаю Островскому, 9 – Максиму Горькому, 1 – российской императрице Екатерине II. После учета всех политических ошибок, на основе нового законодательства это должно было наконец-то завершиться в 2024 году. Но процесс еще продолжается. По состоянию на декабрь 2014 с начала года в Украине повалили 504 памятника Ленину. Это уже после Революции Достоинства, аннексии Крыма и провозглашения ДНР-ЛНР.

Чем еще измерить глубину русской коммунистической оккупации?

Не хочу спекулировать. Но в последние дни в Одессе проходят ужасные обстрелы из-за того, что погибли десятки людей Свидетелем этих событий является памятник Пушкину, за который вступилась местная община.

Декоммунизация должна была состояться по указу президента от 2007 года, когда должны были убрать все упоминания о причастных к голодоморам и политическим репрессиям в стране в советское время. Многие "исполнители на местах" не понимали, зачем это нужно и переждали. Указ 2007 года имел еще один важный пункт – мировое признание Голодомора геноцидом украинского народа, в частности, Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Европейским Парламентом.

Сегодня, когда в Украине идет война, Россия снова совершает геноцид, о котором открыто рассказывает по телевидению. Это международное преступление. Но международное правосудие двигается очень медленно. Следует доказать умысел, чтобы привлечь Путина к ответственности за преступление геноцида. Как минимум сто лет украинской истории можно принести в такой суд, чтобы доказать намерение России продолжить геноцид украинцев. Европейский парламент 15 декабря 2022 года поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. На это ушло 15 лет, еще одна революция на Украине и великая война.

Этим я хочу сказать, что политикой национальной памяти пренебрегали украинцы и не понимали наши западные партнеры. Майдан и Революция достоинства давали огромные возможности произвести наибольшие изменения, изучить уроки истории и вернуть украинцам их идентичность – понимание настоящих себя.

Этот процесс сейчас развернулся с небывалой силой. И снова за этим стоит не только мощный интерес к национальной культуре, но и чувство прозрения и вины за потерянное время и легковерие чужим нарративам. У нас идет национальное возрождение, но при этом на фронте мы теряем молодую элиту – поэтов, ученых, музыкантов, общественных лидеров.

Вспоминая времена президентства, я часто слышал упрек, что президент взял себе роль министра культуры. Но я всегда понимал, что национальная политика для Украины – это политика безопасности, и я оказался прав. Вы делаете новый музей – это вы на самом деле защищаете государственную границу. Вы ставите памятник – этим вы подтверждаете, что Украина – это государство с тысячелетней историей, а не какой-то "проект Ленина", как злорадствуют россияне. В долгосрочной перспективе моя логика подтвердилась, хотя 15 лет назад о ней и слышать не хотели.

Сегодня, когда Россия уничтожает украинскую типографию на Харьковщине, это объясняет многим, почему культура так важна. И уже сомнения ни у кого нет, кто делал тот Великий Голод-Геноцид, и прощения нет, и примирения с ними.

"Россия есть там, где есть русский язык". Этот лозунг, выдающий мандат русскому солдату приходить "освобождать" территории любой страны, если там живут носители русского языка. Так выглядит гибридная русская война. Именно поэтому нам важно продолжить строить прочную идентичность, чтобы никто не звал на помощь русского солдата, насмотревшись российского телевидения и кино. Вот почему язык защищает государственный суверенитет. Это тот тест, который тогда не удалось сдать большей части нации. Не всем – но в широких кругах эти вопросы считали второстепенными; украинскую культуру – провинциальной; историю – слишком сложной и далекой темой.

Понимание, что есть настоящая Россия – это еще один отложенный урок после Майдана.

2004 год изменил Украину. Но и Россия стала меняться. Этот конфликт перерос не только в противостояние кандидатов на выборах президента. Не только конфликт ценностей между Майданом и Антимайданом. С этого момента возник конфликт двух взглядов на будущее и двух систем. Мы выбрали движение к свободе и достоинству каждого. Россия начала обратное движение от реставрации царизма к сталинизму и разделению мира. Только те, кто хорошо понимал логику истории Украины и России, мог предположить, что впереди нас ждет десятилетие войны. Единицы людей в украинской политике серьезно воспринимали прогнозы российско-советского реванша и стремительное распространение в России реставрирующей ностальгии.

Этот урок не только для Украины. В 2004 году Россия открыто вмешивалась в президентские выборы в Украине. И это были не последние выборы, когда Россия продвигала своих кандидатов, партии, предоставляла им эфир на телевидении и политических советников. Сегодня Россия это делает по всему миру, включая наиболее стабильные мировые демократии. Сейчас Россия превратилась в наибольшую угрозу безопасности в Европе и в целом для европейского образа жизни. Она открыто противостоит Западу и бросает вызов западным ценностям. Это признается в многочисленных аналитических отчетах и фактически включено в проекты новых стратегий безопасности Евросоюза.

В 2008 году во время нападения России на Грузию было очевидно, какая страна станет следующей. Сколько украинских политиков и сколько процентов украинцев тогда считали Россию угрозой? Посмотрите, что происходит с Грузией, которая являлась таким вдохновляющим примером для Украины? Как оплатила Грузия свои невыученные уроки демократических революций? Если бы в 2008 году НАТО пригласило обе страны в План действий по членству, история не только этих двух стран, но и повестка дня для Европы сегодня была бы другой. И миллиарды долларов могли быть направлены не на производство патронов, а на решение проблем экологии или развитие науки и медицины.

В 2013 году 12% украинцев желали объединения с РФ в одно государство. После аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины в феврале 2022-го – 5%. В 2024 году 95% украинцев говорят социологам о своем негативном отношении к России. У меня вопрос: какими гражданами Украины являются эти 5%?

Есть и другие опросы, вызывающие удивление. Где-то 7% украинцев против нанесения военных ударов по России. 10% населения южных областей – против. Это ставит перед нами трудные дилеммы и возвращает в сложную реальность. Не все уроки выучены нами, и не все уроки понимает мир вокруг. После войны в травмированном обществе эти вопросы могут стать новыми линиями общественного разделения, если окажутся в руках популистов и политических провокаторов.

Это приводит к третьему невыученному уроку Майдана и Революции Достоинства – это понимание важности демократии. Именно вера в работающую демократию, которая каждому дает право избрать президента, привела людей на Майдан в ноябре 2004 года.

Именно потому, что Украина является демократией, Россия вмешивалась в 2004, в 2013 и совершила военное вторжение и оккупацию в 2014 и в 2022 году.

Наша демократия – это большая опасность для России, как считают в Кремле. Не только из-за наших внутренних процессов выборов или свободы медиа. Демократические страны мира объединены в Европейский союз и НАТО. Критерием членства является наличие развитых демократических институтов, верховенства права и стремления к миру.

Демократические страны сотрудничают и разрешают споры цивилизованными, правовыми, дипломатическими инструментами. Поэтому Россия не воспринимает демократию у собственных границ. Мы видим, как системно она уничтожает проявления демократического развития на территории бывшего СССР – Беларусь, Грузия, Молдова, Армения.

Дискуссии о демократии еще ждут нас впереди, и они не будут банальными. Украина в состоянии войны, налагающей ограничения на демократические механизмы. Но придет время, когда придется вернуться к конкурентному политическому полю, к плюрализму медиа, к открытой работе парламента и прямому диалогу с людьми.

Станет ли попытка продлить ограничение демократии новым поводом для того, чтобы выходить на улицы? Это один из больших вызовов послевоенного времени. Очевидно, что две демократические революции и война ради независимости страны доказывают, что демократия – жизненно важна для украинцев. После периодов обесценения, высмеивания и презрения слова "нация", "патриотизм", "государство" и "независимость" стали для украинцев действительно важными.

В августе 2024 года украинцы считали, что их объединяет общий враг, несущий большую угрозу; чувство своей принадлежности к украинской нации; общее видение будущего страны. Более 90% украинцев гордятся своим гражданством – это самый высокий показатель за все годы независимости. Цена, за которую получены эти кардинальные изменения во мнениях украинцев, чрезвычайно высока. По опросам социологов, молодежь демонстрирует более высокий уровень патриотизма и более радикальные взгляды на Россию.

Новые поколения украинцев – это самый убедительный результат майданов. Те, кто сидел на плечах родителей во время Оранжевой Революции, сейчас на фронте. Они формируют культуру волонтерства, создают современную украинскую литературу и музыку, моду, свободные медиа. Через них мир открывает для себя другую Украину. Они – будущие президенты и премьер-министры, дипломаты, ученые, врачи. Они создают новую оборонную промышленность и делают это мотивированно, потому что знают, для чего стране нужны ракеты и самолеты. Это новые украинские герои, и многие их имена мы еще даже не знаем.

Больше всего я верю в украинскую молодежь. Это закаленные вызовами войны, мудрые не по возрасту, талантливые креативные люди, у которых нет страха и огромная любовь к собственной стране. В их руках будущее страны.

Эти двадцать лет демократических революций, уроков и ошибок, трудных попыток возрождения украинской памяти и истории, поиска надежных партнеров для Украины в Европе и мире – это все для того, чтобы в Украине выросли свободные поколения, которых уже не заманить в фальшивые дискуссии об истории и будущем своей страны. Они и есть это будущее. И я верю, что именно они – люди начала 2000-х годов рождения, малые свидетели майданов, сделают Украиной сильной и самодостаточной страной.

Источник: публикация Виктора Ющенко в Facebook