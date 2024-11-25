Без русских рук и здесь не обошлось

В Румынии завершился первый тур президентских выборов По его результатам стали известны два кандидата, которые продолжат борьбу за высший государственный пост.

Центральная избирательная комиссия страны обнародовала окончательные данные после подсчета всех бюллетеней. Лидером голосования неожиданно стал Калин Джорджеску, получивший 22,94% поддержки избирателей. Он — известный ультраправый политик с пророссийскими взглядами. Однако своей партии у него нет. В частности, Джорджеску активно критикует Европейский Союз и НАТО, утверждая, что эти организации не учитывают интересы Румынии.

В своих выступлениях он также обвинял Запад в провоцировании войны в Украине, заявляя о манипуляциях американских военных компаний. Результат Джорджеску стал неожиданностью, ведь никакие социологические опросы не прогнозировали ему даже выхода во второй тур.

Калин Джорджеску

Второе место заняла Елена Ласкони, представляющая оппозиционный Союз спасения Румынии. Ее поддержали 19,18% избирателей. Ласкони известна своей проевропейской позицией и симпатией к Украине. Она критиковала правительство Румынии за слабую реакцию на ситуацию с российскими дронами, время от времени фиксирующими на румынской территории. Также Ласкони заявляла, что может инициировать ограничения на въезд в страну для венгерского премьера Виктора Орбана из-за его заявлений, которые она считает недружественными.

Елена Ласкони,

Ласкони удалось обойти действующего премьер-министра Румынии Марчела Чолаку с незначительным преимуществом – всего 2742 голоса. Чолаку, набравшему 19,10%, признал поражение и объявил об отставке с поста лидера Социал-демократической партии из-за плохого результата. Он заявил, что не будет оспаривать результаты голосования, несмотря на столь минимальную разницу.

Таким образом, во втором туре сойдутся два политика с диаметрально противоположными взглядами. Калин Джорджеску, известный своей симпатией к российской политике, сразится с проевропейской реформатором Еленой Ласкони. Выборы, которые пройдут в декабре, станут решающими для определения внешнеполитического курса Румынии на ближайшие годы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Румынии побеждает поклонник фашистов, а Россия получила "ответку" за атаку на Украину.