Шеф-редактор издания "Бабель" Екатерина Коберник о необходимости обеспечить школы генераторами:

Третью зиму власти предупреждают о том, что вот эта будет самая сложная. Третий год мы постоянно слышим, что главная цель россиян в тылу – разбить энергетику. Как? Как так получилось, что третий год школьники столицы учатся с фонариками, а часто просто ничего не пишут, а слушают, потому что темно.

Это те же дети, которые пережили дистанционку, не спят по ночам из-за обстрелов и по полдня сидят в подвалах из-за тревоги. Это те дети, которых родители не вывезли учиться в бесплатных западных школах, видя их и свое будущее здесь. И, собственно, те, за кого вообще эта война, потому что когда их здесь не станет, фронт будет не нужен. Нет ни слов, ни эмоций. Купите детям генераторы. А не можете — ищите, считайте и говорите родителям скидываться, потому что это уже просто слишком.

Источник: Facebook Екатерины Коберник