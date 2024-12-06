В Украине зимой могут выключать свет до 12 часов в сутки: при каком условии

Это зависит от нескольких причин

Несколько недель назад россияне возобновили обстрелы по украинской энергетике, повлекшие внедрение графиков отключения света. Зимой из-за похолодания и возможных новых разрушений украинской энергетики графики могут стать еще более жесткими.

Какова будет ситуация с отключением, рассказал эксминистр энергетики Алексей Оржель в эфире Новости.LIVE. Есть несколько потенциальных сценариев электроснабжения в зимний период.

В настоящее время средняя продолжительность отключений электроэнергии составляет около восьми часов в сутки. Впрочем, специалисты предупреждают о возможности ухудшения ситуации. По пессимистическому прогнозу, зимой украинцы могут столкнуться с отсутствием электротока до 12 часов в сутки. Однако этот сценарий самый пессимистический.

Важным условием стабильной работы энергетической системы есть своевременное восстановление инфраструктуры. Оржель отметил, что благодаря поддержке международных партнеров и запасам оборудования удается оперативно восстанавливать поврежденные объекты электросетей.

Процесс обновления имеет определенную последовательность. Сначала спасатели ГСЧС обеспечивают безопасность и расчищают территории. Только после этого энергетики получают возможность начать восстановление и отладку поврежденных линий электропередач.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что Украина готова только к теплой зиме. При температуре в минус 10 следует ждать жестких графиков выключения.