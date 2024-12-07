Шеф-редактор видання "Бабель" Катерина Коберник про необхідність забезпечити школи генераторами:

Третю зиму влада попереджає про те, що от ця буде найскладніша. Третій рік ми постійно чуємо, що головна мета росіян в тилу — розбити енергетику. Як?! Як так вийшло, що третій рік школярі столиці вчаться з ліхтариками, а часто просто нічого не пишуть, а лиш слухають, бо темно.

Це ті самі діти, які пережили дистанційку, не сплять ночами через обстріли і по пів дня сидять в підвалах через тривоги. Це ті діти, яких батьки не вивезли вчитись в безкоштовних західних школах, бо бачать їх і своє майбутнє тут. І, власне, ті за кого взагалі ця війна, бо коли їх тут не стане, фронт буде не потрібний. Нема ні слів, ні емоцій. Купіть дітям генератори. А не можете — шукайте, рахуйте і кажіть батькам скидатись, бо це вже просто занадто.

Джерело: Facebook Катерини Коберник